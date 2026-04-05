Με το που τελείωσε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Ανδρέας Τεττέη αντάλλαξαν φανέλες σε μια όμορφη στιγμή.

Χωρίς γκολ και φυσικά χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι των Play Offs για τις θέσεις 1-4 της Super League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι που σίγουρα κανείς δεν θα το θυμάται για όσα προσέφεραν οι δύο ομάδες , με την ομορφότερη στιγμή να είναι μετά το τέλος του αγώνα.

Φυσικά μιλάμε για την στιγμή που Ανδρέας Τεττέη πήγε και ζήτησε τη φανέλα του Γιάννη Κωνσταντέλια και αυτός με χαρά την έδωσε και πήρε την δική του προσφέροντάς μας το καλύτερο στιγμιότυπο του αγώνα.