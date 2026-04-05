Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα που έληξε 0-0, ξεκίνησε τις δηλώσεις του για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, τον πατέρα του τεχνικού του ΠΑΟΚ.

«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα εκ μέρους όλου του οργανισμού του Παναθηναϊκού να ευχηθώ τα καλύτερα στον Λουτσέσκου για την δύσκολη κατάσταση που περνάει ο πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου.

Για τον αγώνα και το τι κρατάει απ' αυτόν, ο Μπενίτεθ τόνισε: «Ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε καλά τους χώρους, το κάναμε αρκετά ικανοποιητικά. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντεπιθέσεις. Μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές σε κάποιες φάσεις, αλλά και ο αντίπαλος μπορεί να παραπονεθεί ότι του έλειψε κάτι καλύτερο προς το τέλος.

Θα έλεγα ότι κρατάω την αφοσίωση και την προσπάθεια όλων των παικτών. Μπορεί να μην τους πήγαν όλα όπως θα ήθελαν, αλλά οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν παίκτες που παλεύουν για 90 λεπτά και σήμερα το είδαν. Κρατήσαμε την μπάλα στα πόδια μας σε σημεία του παιχνιδιού και την κυκλοφορήσαμε καλά».



