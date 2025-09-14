Ο Μόσχου στην Λεωφόρο, ο Ζαμπαλάς στην Λιβαδειά

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές, που όρισε η ΚΕΔ, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών που έκανε η ΚΕΔ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Δημήτρης Μόσχου ορίστηκε στο ματς του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στην Λεωφόρο και ο Κωνσταντίνος Κατοίκος στον εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με το Αιγάλεω.

Στα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Άρη με τους Λεβαδειακό και Παναιτωλικό θα σφυρίξουν οι Σπύρος Ζαμπαλάς και Σταύρος Τσιμεντερίδης.

Οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου

16/09

Ηλιούπολη - Βόλος (16:00), Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Μάτσας και Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Μαχαίρας

17/09

Κηφισιά - Αστέρας Aktor (15:00), Διαιτητής: Ευαγγέλου, Βοηθοί: Αρμακώλας και Στεφανής, Τέταρτος: Μπακογιάννης

Αιγάλεω - ΑΕΚ (16:00), Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης και Παγουρτζής, Τέταρτος: Νταούλας

Μαρκό - ΑΕΛ (16:00), Διαιτητής: Γιουματζίδης, Βοηθοί: Πάτρας και Κλεπετσάνης, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος

ΟΦΗ - Καβάλα (16:00), Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Κομισοπούλου και Κορώνας, Τέταρτος: Καλατζής

Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου (16:00), Διαιτητής: Κόκκινος, Βοηθοί: Ψύλλος και Διαμαντής, Τέταρτος: Ανδριανός

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (17:30), Διαιτητής: Ζαμπαλάς, Βοηθοί: Μηνούδης και Βαλιώτης, Τέταρτος: Γεωργόπουλος, VAR: Πουλικίδης και Μπεκιάρης

Παναθηναϊκός - Athens Kallithea (17:30), Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Νταβέλας και Οικονόμου, Τέταρτος: Φίτσας, VAR: Πολυχρόνης και Μπούτσικος

Παναιτωλικός - Άρης (15:00), Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος και Χριστοδούλου, Τέταρτος: Μπουρουζίκας, VAR: Κουμπαράκης και Μαχαίρας