Άρης, κλήρωση Κυπέλλου: Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα του στη League Phase
Δείτε στο Gazzetta τους αντιπάλους και το πρόγραμμα του Άρη στη League Phase του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας.
Στη σημερινή κλήρωση (3/9) για το Κύπελλο Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ συμμετείχαν 20 ομάδες, με τον Άρη να μαθαίνει τους αντιπάλους του και το πρόγραμμά του στη νέα League Phase του τουρνουά.
Δυο παιχνίδια εντός έδρας και δυο εκτός, με τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 4 πρώτες θέσεις να προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, και τις υπόλοιπες από 5-12 να παίζουν στα Playoffs.
Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα του Άρη στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας
- Την πρώτη αγωνιστική στη League Phase ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Παναιτωλικό σε έναν αγώνα που διεξαχθεί στις 16 με 18 Σεπτεμβρίου.
- Την δεύτερη αγωνιστική οι Κιτρινόμαυροι θα υποδεχτούν τη νεοφώτιστη ομάδα της Superleague 2,το Μαρκό, ανάμεσα από τις ημερομηνίες 23 με 25 Σεπτεμβρίου.
- Την τρίτη αγωνιστική ο Άρης θα φιλοξενηθεί από το Αιγάλεω σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στις 28 με 30 Οκτωβρίου.
- Και στην τελευταία αγωνστική για τη League Phase σε ένα ματς που θα κλέψει τις εντυπώσεις, οι Κιτρινόμαυροι θα υποδεχτούν τον ΠΑΟΚ στο «Κλ.Βικελίδης», ανάμεσα από τις ημερομηνίες 2 με 4 Δεκεμβρίου.
