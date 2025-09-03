Δείτε στο Gazzetta τους αντιπάλους και το πρόγραμμα του Άρη στη League Phase του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας.

Στη σημερινή κλήρωση (3/9) για το Κύπελλο Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ συμμετείχαν 20 ομάδες, με τον Άρη να μαθαίνει τους αντιπάλους του και το πρόγραμμά του στη νέα League Phase του τουρνουά.

Δυο παιχνίδια εντός έδρας και δυο εκτός, με τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 4 πρώτες θέσεις να προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, και τις υπόλοιπες από 5-12 να παίζουν στα Playoffs.

Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα του Άρη στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας