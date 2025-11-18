ΑΕΚ για Φλαμπουράρη: «Θα τον ευχαριστούμε πάντα, στάθηκε αρωγός στην κατασκευή του γηπέδου μας»

Η ΑΕΚ είπε «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη που έφυγε από τη ζωή, ευχαριστώντας τον για το γεγονός ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την κατασκευή του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ο Φλαμπουράρης υπήρξε γνωστός φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος μάλιστα στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια για την κατασκευή και την ολοκλήρωση του γηπέδου της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους κιτρινόμαυρους να λένε το δικό τους «αντίο».

Η ΑΕΚ αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή της τον Αλέκο Φλαμπουράρη

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ και όλη η Οικογένεια της Ομάδας μας, εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ένθερμος φίλος της ΑΕΚ, αλλά και ένας άνθρωπος που είχε σταθεί αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια να ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Οικογένεια της ΑΕΚ θα τον ευχαριστεί πάντα γι' αυτό και δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.

Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους. Και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί του...