Η ΑΕΛ Novibet έκανε την ανατροπή στο δεύτερο μέρος, επικράτησε της Καλαμάτας με 1-2 και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρόκριση και για τον Βόλο με 0-4 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στους Ζωσιμάδες, αλλά και για την Κηφισιά επί της Αναγέννησης Καρδίτσας στα πέναλτι. Εκτός ο Πανσερραϊκός στα πέναλτι από την Καβάλα που έκανε την έκπληξη, πρόκριση και για το Αιγάλεω.

Των Δημήτρη Τομαρά και Δημήτρη Βέργου

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 0-4

Εξ αρχής το παιχνίδι για τον ΠΑΣ Γιάννινα είχε δυσκολίες καθώς οι Ηπειρώτες διέθεταν μόλις 12 ποδοσφαιριστές ηλικίας 15 ως 22 ετών, με τον Βόλο να παίρνει την πρόκριση για τη League Phase επικρατώντας με 0-4 στους Ζωσιμάδες. Παρ' όλα αυτά πάνω από 3.000 φίλοι του ΠΑΣ βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου των Ιωαννίνων για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Στο 7' οι κυανέρυθροι άνοιξαν το σκορ μετά από σέντρα του Θαρθάνα και κεφαλιά του Κόμπα, ενώ στο 10' διπλασίασαν τα τέρματά τους με κεφαλιά του Λεγκίσι αυτή τη φορά έπειτα από σέντρα του Μακνί γράφοντας το 0-2. Ο Βόλος είχε την υπεροχή, με τους κυανέρυθρους να ρίχνουν τον ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά να φτάνουν σε άλλα δύο τέρματα. Ο Χάμουλιτς στο 75' με κεφαλιά έκανε το 0-3 και στο 79' ο Τζόκα το τελικό 0-4.

Καλαμάτα - ΑΕΛ Novibet 1-2

Πολύ μεγάλη νίκη - ανατροπή για την ΑΕΛ Novibet που ενώ βρέθηκε να χάνει με 0-1 από την Καλαμάτα εκτός έδρας γύρισε το ματς χάρις στα γκολ των Τσάκλα και Μούργου. Μπορεί οι γηπεδούχοι να ξεκίνησαν πιο καλά αλλά η ΑΕΛ Novibet έβγαλε αντίδραση και πέρασε.

Σε πρώτο επίπεδο στον αγώνα η Καλαμάτα ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά και απείλησε περισσότερο. Βρήκε και το γκολ από την ωραία κίνηση, το γύρισμα και το σουτ του Παμλίδη στο 33'. Η ομάδα του κάμπου όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Κατάφερε να κάνει το 1-1 έπειτα από εκτέλεση φάουλ με τον Τσάκλα στην πλάτη του Παμλίδη να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά στο 53' και ως αρχηγός να το πανηγυρίζει ακόμα πιο έντονα. Το 1-2 ήρθε διά ποδός Μούργου. Φοβερό σουτ και γκολ για το 1-2 στο 77' ενώ λίγα λεπτά μετά ακυρώθηκε λανθασμένα γκολ της ΑΕΛ που θα έκανε το 1-3. Το τελικό 1-2 έστειλε την ΑΕΛ Novibet στην επόμενη φάση.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 1-1 (2-3 στα πεν.)

Την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε η Κηφισιά στην Καρδίτσα επικρατώντας της Αναγέννησης στη διαδικασία των πέναλτι με 2-3 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Η γηπεδούχος ομάδα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα στο 39' με τον Ζυγκερίδη να ανοίγει το σκορ και να βάζει δύσκολα στην ομάδα της Κηφισιάς, η οποία πήγε με το εις βάρος της 1-0 στα αποδυτήρια και έπρεπε στο δεύτερο μέρος να ψάξει την ανατροπή. Η Κηφισιά κυκλοφορούσε την μπάλα και άρχισε να πιέζει την Αναγέννηση Καρδίτσας για να φτάσει στην ισοφάριση. Τελικώς αυτή ήρθε στο 79' με τον Τετέι να χρίζεται σκόρερ. Ο Μάναλης κέρδισε το πέναλτι και ο Τετέι νίκησε από την άσπρη βούλα τον Θεοδωρόπουλο κρατώντας την ομάδα των Βορείων Προαστίων ζωντανή και οδηγώντας το ζευγάρι στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η Κηφισιά επικράτησε με 2-3 και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης, με τον Ξενόπουλο να πραγματοποιεί τρεις αποκρούσεις και να αποτελεί τον πρωταγωνιστή για την Κηφισιά.

Καβάλα - Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 στα πεν.)

Η Καβάλα κατάφερε να κάνει την έκπληξη πετώντας εκτός League Phase τον Πανσερραϊκό καθώς ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, με τους «Αργοναύτες» να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις. Ο Πανσερραϊκός είχε το πάνω χέρι στο πρώτο μέρος, ωστόσο δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τις πολύ μεγάλες στιγμές στα καρέ της Καβάλας, με καλύτερη την κοντινή προσπάθεια του Γκριν που δεν μπόρεσε όμως να βρει στόχο. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους και συγκεκριμένα στο 47' ο Γκριν ήταν και πάλι εκείνος που έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ, ωστόσο από πλεονεκτική θέση ανενόχλητος σούταρε πάνω από το οριζόντιο.

Τα «λιοντάρια» άσκησαν μεγαλύτερη πίεση στο δεύτερο μέρος χάνοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς στο 64' με κεφαλιά του Ντε Μάρκο με τον Γιαννίκογλου να κρατάει το μηδέν με εντυπωσιακή επέμβαση. Λίγο αργότερα ο τεχνικός του Πανσερραϊκού, Κριστιάνο Μπάτσι αποβλήθηκε για διαμαρτυρίες. Η ομάδα των Σερρών πήρε τελικά το προβάδισμα στο 71' με τον Λιάσο να κερδίζει το πέναλτι και τον Ίβαν να το εκτελεί εύστοχα για το 0-1. Στο 92' ωστόσο ο Μπρέγκου μετά από στατική φάση με κεφαλιά κράτησε όρθια την Καβάλα ισοφαρίζοντας σε 1-1 και στέλνοντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η Καβάλα με 5-4 πήρε την πρόκριση στη League Phase, αφήνοντας τον Πανσερραϊκό εκτός συνέχειας στο Κύπελλο.

Αιγάλεω - Παναργειακός 1-1 (6-5 στα πέναλτι)

Δύσκολη επικράτηση - πρόκριση αλλά επικράτηση. Το Αιγάλεω προηγήθηκε του Παναργειακού με 1-0 χάρις στον Βάρκα στο 71' αλλά έγινε το 1-1 με το αυτογκόλ του Βογιατζίδη στο 91'. Τελικώς από τη διαδικασία των πέναλτι το Σίτι πήρε το ματς και την πρόκριση με σκορ 6-5.

Photo Credits: AELfc.gr