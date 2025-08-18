Κηφισιά: Με Τζίμα, Εσκιβέλ και Πέτκοφ στην Καρδίτσα
Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον εκτός έδρας νοκ άουτ αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας (19/8, 17:00). Ο Σεμπάστιαν Λέτο θα έχει στη διάθεση του τους νεοαποκτηθέντες Ματίας Εσκιβέλ, Άλεξ Πέτκοφ και Παναγιώτη Τζίμα, ο οποίος μπορεί να ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες όμως γνωρίζει άριστα την ομάδα από το πέρασμα του στο δεύτερο μέσό της περασμένης σεζόν.
Από εκεί και πέρα ο Αργεντινός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τους τραυματίες Λίγδα (ενοχλήσεις στο γόνατο) - Μαϊντάνα (θλάση), τον ανέτοιμο Μούσιολικ και τους Πολέτο, Ρουκουνάκη και Χριστόπουλο.
Η αποστολή της Κηφισιάς
Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Γκέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Εμπό, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πέρεθ, Ρόμπερτς, Μάναλης, Πατήρας, Εσκιβέλ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Κωνσταντακόπουλος, Σμπώκος, Ραμίρες
