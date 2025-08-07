Η ΕΠΟ έκανε γνωστές τις ημερομηνίες διεξαγωγής της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου συμμετέχουν 11 ομάδες.

Με τους πρώτους έντεκα αγώνες ανοίγει η αυλαία του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τη σεζόν 2025-26.

Οι αναμετρήσεις της πρώτης φάσης είναι μονές, με την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, δεν ακολουθεί παράταση αλλά η απευθείας διαδικασία των πέναλτι.

Από τη συγκεκριμένη φάση θα προκύψουν οι 11 ομάδες που θα συνεχίσουν στη League Phase, μαζί με την Ηλιούπολη που πέρασε χωρίς αγώνα. Εκεί θα μπουν στη μάχη και οι οκτώ πρώτες ομάδες της Super League της περσινής χρονιάς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης

18/8

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός

Μακεδονικός - Λεβαδειακός

19/8

Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά

Καβάλα - Πανσερραϊκός

Καλαμάτα - ΑΕΛ

Αιγάλεω - Παναργειακός

20/8

Πανιώνιος - Ηρακλής

Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

Καμπανιακός - Athens Kallithea

Κισσαμικός - Μαρκό

