Επιστροφή Ζοτς με Παρτίζαν στα σχοινιά, ο γκαρντ που θέλει ο Ολυμπιακός κι η αδερφική μάχη | Gazz Floor by Novibet

Η επιστροφή του Ζοτς στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, η αδερφική μάχη του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, ο γκαρντ που θέλουν στο Λιμάνι και τα νέα σε ΠΑΟΚ-Άρη.

Το Gazz Floor έρχεται με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Ευτυχία Οικονομίδου να έχουν στην παρέα τους τον Ιωάννη Παπαπέτρου με τη θεματολογία να είναι πλούσια!

Ο Γιώργος Κούβαρης θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για τη μάχη του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν, στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Telekom Center Athens. Ο Δημήτρης Οικονόμου θα μας αναλύσει τα δεδομένα με τον γκαρντ στον Ολυμπιακό αλλά και την αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Γιάννης Πάλλας θα μας δώσει όλο το «καυτό» ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ και την είσοδο του Μυστακίδη που φέρνει... εξελίξεις, ενώ ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα δώσει κλίμα από Άρη. ΝΒΑ δεν γίνεται να μην έχουμε. Και γι' αυτό θα φροντίσει η Ευτυχία Οικονομίδου!

     

