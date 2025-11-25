Επιστροφή Ζοτς με Παρτίζαν στα σχοινιά, ο γκαρντ που θέλει ο Ολυμπιακός κι η αδερφική μάχη | Gazz Floor by Novibet
Το Gazz Floor έρχεται με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Ευτυχία Οικονομίδου να έχουν στην παρέα τους τον Ιωάννη Παπαπέτρου με τη θεματολογία να είναι πλούσια!
Ο Γιώργος Κούβαρης θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για τη μάχη του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν, στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Telekom Center Athens. Ο Δημήτρης Οικονόμου θα μας αναλύσει τα δεδομένα με τον γκαρντ στον Ολυμπιακό αλλά και την αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Γιάννης Πάλλας θα μας δώσει όλο το «καυτό» ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ και την είσοδο του Μυστακίδη που φέρνει... εξελίξεις, ενώ ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα δώσει κλίμα από Άρη. ΝΒΑ δεν γίνεται να μην έχουμε. Και γι' αυτό θα φροντίσει η Ευτυχία Οικονομίδου!
