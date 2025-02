Χωρίς Αράο κόντρα στον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός

Ο Ρουί Βιτόρια δεν θα έχει τον Γουίλιαν Αράο στην διάθεσή του για την ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Με μία σημαντική απώλεια θα πάει την Τετάρτη (05/02-19:30) στο Φάληρο ο Παναθηναϊκός για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, αφού ο Γουίλιαν Αράο δεν μπήκε στην αποστολή.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος δεν μπόρεσε να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα κι έκανε αποφόρτιση με αποτέλεσμα να κριθεί ανέτοιμος για το αυριανό ντέρμπι των «αιωνίων». Εκτός έμεινε και ο τραυματίας Γεντβάι, που έκανε θεραπεία, αλλά και οι Λημνιός, Μαξ και Ζέκα για λόγους τακτικής.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Φικάι, Νταμπίζας.

