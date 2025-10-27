Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τους Galacticos και την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπέτις και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η 8η αγωνιστική της Stoiximan Super Legue ολοκληρώθηκε και οι Galacticos έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να σχολιάσουν τα πάντα γύρω από τα ματς του πρωταθλήματος.

Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και το ντεμπούυο Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Συνδέσεις με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλό από τη Θεσσαλονίκη για τα νέα από ΠΑΟΚ και Άρη.

Στις 22:00, ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπέτις και Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική της La Liga. Απευθείας μετάδοση του ματς από το Nova Sports 1.

Οι μεταδόσεις της ημέρας