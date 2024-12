Το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και το ΟΦΗ-Παναχαϊκή είναι τα πρώτα face to face δίδυμα που προέκυψαν ενόψει των προημιτελικών. Ο Ολυμπιακός… περιμένει το Ατρόμητος-Παναθηναϊκός και αύριο θα προκύψει ακόμη ένα ζευγάρι.

Κατά τα 5/8 διαμορφώθηκε απόψε (4/12) ο «χάρτης» της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς μετά τις Παναχαϊκή, ΑΕΚ το «εισιτήριο» για τους «8» πήραν και ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, που υπερκέρασαν το εμπόδιο των Αιγάλεω (7-1, 10-2 επιμέρους σκορ), Athens Kallithea (1-1, 2-1 επιμέρους σκορ) και Βόλου αντίστοιχα (0-1, 3-2 επιμέρους σκορ).

Ετσι απομένουν τρεις θέσεις όπου οι δύο θα βρουν αύριο κάτοχο, οπότε ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό στη ρεβάνς του 2-0 που κέρδισαν τα «λιοντάρια» στο πρώτο παιχνίδι της σειράς και ο Αστέρας Aktor την Ζάκυνθο, την οποία κέρδισε πριν από μερικές ημέρες 2-1 στο νησί.

Για το τελευταίο «τσεκ ιν» θα πρέπει να περιμένουμε το τι μέλλει γενέσθαι μεταξύ Ατρόμητου και Παναθηναϊκού που δίνει αυτή τη στιγμή τον πρώτο του αγώνα και ακόμη δεν έχει οριστεί η ρεβάνς.

Ετσι τα δύο ζευγάρια των προημιτελικών που έχουν ήδη «κλειδώσει» είναι το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και το ΟΦΗ-Παναχαϊκή, ο Ολυμπιακός… περιμένει Ατρόμητο ή Παναθηναϊκό, ενώ με τα αυριανά παιχνίδια θα στελεχωθεί ακόμη ένα face to face «δίδυμο».

Τα ζευγάρια στους «8»

1η αγωνιστική: 17 - 18 Δεκεμβρίου 2024 και 2η αγωνιστική: 7 - 9 Ιανουαρίου 2025

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

1η αγωνιστική: 4 - 5 Φεβρουαρίου 2025, 2η αγωνιστική: 25 - 27 Φεβρουαρίου 2025

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

Ο τελικός

Σάββατο 17 Μαΐου 2025

*Ολα τα ζευγάρια είναι διπλά (με αγώνες στις έδρες και των δύο ομάδων), πλην του τελικού που είναι μονός.