Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στο Ροσάριο της Αργεντινής θα υποδεχθεί αντιπροσωπεία του Δικτύου Σχολών και της Ακαδημίας των Πειραιωτών, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης το διάστημα από τις 19 έως τις 26 Νοεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής από την αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού, θα οργανωθεί ποδοσφαιρικό camp για παιδιά γεννημένα τα έτη 2009 έως 2014, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου. Το camp θα περιλαμβάνει προπονητικές μονάδες σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ολυμπιακού, αξιολόγηση παικτών και εκπαιδευτικές συνεδρίες για προπονητές.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τον Διευθυντή του Δικτύου Σχολών, Βασίλη Νάνο, τον προπονητή της Κ14, Άρη Κυριαζή, τον γυμναστή της Κ16, Κωνσταντίνο Μπέτσα, καθώς και τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και υπεύθυνο scouting της Ακαδημίας, Γιώργο Κοκολάκη. Η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού θα έχει επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει προπονήσεις της ακαδημίας Club Atlético Provincial, να συζητήσει με τους προπονητές και τα στελέχη της σχολής και να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα της συνεργασίας.

Η συνεργασία με τη Σχολή του Ροσάριο ξεκίνησε το 2021, αποτελώντας μία από τις πλέον επιτυχημένες διεθνείς συνεργασίες του Δικτύου Σχολών, με καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, που ενισχύουν τη φιλοσοφία και τις αξίες του Ολυμπιακού σε διεθνές επίπεδο.