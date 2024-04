Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει για τα…απρόοπτα στην προσπάθεια πραγματοποίησης ενός τελικού και όχι μόνο.

Εννοείται πως μόλις καταλήξαμε στο γήπεδο που θα πραγματοποιηθεί ο τελικός έπρεπε να υπάρξει το…απρόοπτο (;) που θα μας έβαζε και πάλι σε διαδικασία συζητήσεων για αλλαγή ημερομηνίας!

Μα γιατί; Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες που διεξάγονται πρωταθλήματα και κύπελλα συμβαίνει το ίδιο; Ρητορική η ερώτηση. Αλλάζει ημερομηνία ο τελικός του κυπέλλου όταν προκρίνεται μία ομάδα στους 4 της τρίτης μάλιστα διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA; Μήπως αυτό συμβαίνει στην Λατινική Αμερική; Μήπως στην Ασία; Στην Ωκεανία; Στην Αφρική; Που να ξέρουν όλοι αυτοί! Εδώ είναι Ελλάδα κυρίες μου και κύριοι! Προκρίθηκε ο Ολυμπιακός; Στο τραπέζι η μετακίνηση του τελικού! Τι δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον πλανήτη αυτό; This is football (το ποδοσφαιράκι στο playstation πριν βγουν fifa και ps), This is Greece!!

Τι σημασία έχει που ορίστηκε Πρωτομαγιά το ματς του ΠΑΟΚ με τον ΟΣΦΠ. Τώρα θα ξαναοριστεί! Μα γιατί υπήρξε διακοπή 21 ημερών ενώ δεν υπήρχαν ημερομηνίες; Μα για να προκριθεί η εθνική! Α, τελικά αποκλείστηκε από την… Γεωργία! Μα γιατί δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η ημερομηνία του τελικού επίσημα;- γιατί ανεπίσημα όλοι λένε Πανθεσσαλικό στις 18 Μαίου-Μα γιατί τόσο καιρό θέλαμε να πάμε το ματς στο ΟΑΚΑ. Κόσμο θα έχει; Λεπτομέρειες, τι και αν ξέρουμε από τις 6 Μάρτη ότι εκεί γράφει η προκήρυξη, φτάσαμε 20 Απρίλη και δεν…προλαβαίνουμε! Αλήθεια μια που είναι επίκαιρο, η διοίκηση του Πανθεσσαλικού τι απάντησε στην ΕΠΟ για την ετοιμότητα του σταδίου; Παρεμπιπτόντως από το προηγούμενο Σάββατο που έγιναν οι δηλώσεις του κ. Μπέου και η άρνηση να καλύψει ο κ. Καρυπίδης τις 70.000, οι κάμερες -που θέλουν 2-3 μέρες για να μπουν- μπήκαν;

Τα δύο σενάρια για τον τελικό και όχι μόνο



Ποια είναι τα δύο σενάρια που έχουμε μπροστά μας; Το πρώτο είναι να γίνει η 9η αγωνιστική στις 12 Μαΐου, το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στις 15-16 του μήνα, ο τελικός του κυπέλλου κανονικά στις 18 και η τελευταία αγωνιστική στις 25. Βέβαια σε αυτό έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι αν περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό στις 29, προφανώς δεν θα μπορεί να παίξει στις 25. Το άλλο ότι η ΑΕΚ πρέπει να παραδώσει το γήπεδο της. Αλήθεια το ΟΑΚΑ που μας ζαλίσατε ότι θα είναι έτοιμο δεν μπορεί να φιλοξενήσει το ΑΕΚ-Λαμία τη τελευταία αγωνιστική να πάρει και η ένωση τα διπλά εισιτήρια, ειδικά αν πρόκειται για φιέστα τίτλου;

Δεύτερο σενάριο, να γίνει στις 12 το ΠΑΟΚ-ΟΣΦΠ, οι δύο επόμενες αγωνιστικές στις 15 και 19 του μήνα και ο τελικός να πάει αναγκαστικά στις 25 του μήνα. Προλαβαίνουμε για κάμερες ως τότε, κόσμος να πάει ή τι να τον κάνουμε τον κόσμο σε τελικούς; Αλήθεια μήπως επειδή υπάρχει και το final four της Ευρωλίγκας δεν θέλουν τα παιδιά να έχει κόσμο; Και μία ακόμα ερώτηση αν ο ΠΑΟ πάει στο final four θα πάρει παραπάνω από 3000-4000; Εκεί θα ακούσουμε το επικό ότι δεν μας φτάνουν; Μπα, είπαμε Εδώ είναι Ελλάδα! Εδώ μόνο μπορούν ορισμένοι να στοχοποιούν παίκτες, προπονητές, ομάδες, δημοσιογράφους που δεν ανήκουν σε pay roll και την ίδια στιγμή αν κάποιος προπονητής τους απαντήσει να παραπονιούνται ότι τους στοχοποιεί.

Είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρη τις τελευταίες μέρες η στοχοποίηση του Μάντζιου και γίνεται με ένα τρόπο απίστευτο. Στον βωμό της υπεράσπισης του Ιωαννίδη από τις κατάπτυστες αναληθείς φήμες που διακινήθηκαν περί ντόπινγκ, οι τύποι που αποθέωναν τον Βύντρα για την βουτιά στο πέναλτι με τον Ηλεκτροχαβίτο, βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν στον Μάντζιο!!! Δεν ξέρω αν όνειρό τους ήταν να υπερασπίζονται όποιον βουτάει εντός ή εκτός περιοχής, αλλά (δεν) καταλαβαίνω γιατί δεν άσκησαν κριτική (χαχαχαχα) σε όσους διέσπειραν τις ψευδείς ειδήσεις περί ντοπαρισμένου παίκτη της Εθνικής.

Είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι όλο αυτό γίνεται ενόψει τελικού, αλλά εκεί θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει Elite ρέφερι και από την κεντρική Ευρώπη. Παρεμπιπτόντως ο Άρης δεν ζήτησε απλά Έλληνες ενώ ζητούσε ξένους. Ζήτησε ΠΡΩΤΙΣΤΑ ELITE και όταν είδε να έρχονται Σουηδοιρακινοί και Ιρανοδανοί που τον πέρασαν πριονοκορδέλα, τότε είπε αφού δεν φέρνετε Elite, βάλτε Έλληνες.

Μια που έπιασα τους ρέφερι και με Ολυμπιακό Έλληνα ζήτησε ο Άρης, αλλά ρεπορτάζ δεν βλέπω. Θα πει κάποιος εδώ έγινε ρεπορτάζ ότι ο Καρυπίδης ήταν στον πάγκο με την ΑΕΚ! Και ήταν και με τον Ολυμπιακό, και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ! Τότε όμως δεν υπήρχε αντίδραση, κάθε άλλο μάλιστα. Λεπτομέρειες. Η λάσπη στον ανεμιστήρα να πηγαίνει και όλοι οι υπόλοιποι να πάνε να…

Μα τέτοια παρακμή; Τέτοιος ευτελισμός της δημοσιογραφικής ιδιότητας; Τι ψάχνω και γω Σαββατιάτικα. Αφού είπαμε. This is Greece!

Οπότε; Gazzetta να περάσει, δεν βρίζω…