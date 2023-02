Σέλχαρστ Παρκ: Το γήπεδο 99 ετών και χωρητικότητας 25.000 θεατών που μπορεί να φιλοξενήσει τον τελικό του Novibet Κυπέλλου Ελλάδας

Πολύ πιθανή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Τάκη Μπαλτάκο, φαντάζει η διεξαγωγή του τελικού του Novibet Κυπέλλου Ελλάδας στο «Σέλχαρστ Παρκ» της Κρίσταλ Πάλας και το Gazzetta σας παρουσιάζει το αγγλικό γήπεδο.

Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται πως βρίσκεται η διεξαγωγή του πρώτου ελληνικού τελικού στο εξωτερικό. Κι αυτό διότι η διερεύνηση της ΕΠΟ όσον αφορά ενδεχόμενες χώρες και γήπεδα που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον τελικό του Novibet Κυπέλλου Ελλάδας εντείνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της ομοσπονδίας, Τάκη Μπαλτάκου, «σπίτι» του σπουδαίου ματς είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει το γήπεδο της Κρίσταλ Πάλας, «Σέλχαρστ Παρκ».

«Η ομοσπονδία της Αγγλίας έχει απαντήσει ότι δέχεται να γίνει ο τελικός εκεί. Άρα, τώρα πηγαίνουμε στις ομάδες, γιατί εκεί τα γήπεδα είναι ιδιωτικά, γι' αυτό και κάνουμε συζητήσεις με τις ομάδες.

Η γερμανική ομοσπονδία δεν έχει απαντήσει ακόμη, όπως ούτε η ομοσπονδία της Αυστραλίας, που στείλαμε το έγγραφο την Πέμπτη (9/2). Περιμένουμε λοιπόν, και τις απαντήσεις των δύο άλλων ομοσπονδιών και μετά θα πάρουμε μία απόφαση.

Αυτή τη στιγμή έχουμε σίγουρη την Αγγλία, με την έννοια της ομοσπονδίας, αλλά πρέπει να συμφωνήσει η Κρίσταλ Πάλας, η Άρσεναλ, η Τσέλσι, η οποία δεν συμφωνεί γιατί θέλει να κρατήσει ανέπαφο το χορτάρι της.

Πιο κοντά είμαστε στην Κρίσταλ Πάλας, όπως δήλωσε δημόσια κι ο πρόεδρος της ομάδας», ανέφερε σε δηλώσεις του στην «Πατρίδα» ο πρόεδρος της ΕΠΟ.

Χωμένο στην καρδιά του Νότιου Λονδίνου, το «Σέλχαρστ Παρκ» μετρά σχεδόν έναν αιώνα ζωής, καθώς για πρώτη φορά άνοιξε τις πόρτες του το 1924. Οι τουβλόχτιστοι τοίχοι του αποτελούν σήμα κατατεθέν του, ενώ πολλοί θεωρούν πως πίσω από αυτούς κρύβεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά... καμίνια της Premier League. Καμίνι, καθώς με 25.486 θέσεις σχεδόν κολλημένες στο γρασίδι του αγωνιστικού χώρου, κάθε παθιασμένη οπαδική βάση μπορεί να κάνει το γήπεδο να βράζει, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Σε αυτά τα 99 χρόνια, το στάδιο έχει αποτελέσει κατά κύριο λόγο έδρα της Κρίσταλ Πάλας, έχοντας βέβαια μπει και στον ρόλο του προσωρινού «σπίτι» της Τσάρλτον και της Γουίμπλεντον, ενώ το 1948 φιλοξένησε και μερικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αγγλία.

Ο λόγος ωστόσο, για τον οποίο το «Σέλχαρστ Παρκ» θα μείνει για πάντα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, είναι άλλος και ακόμα κι αν κάποιος ποδοσφαιρόφιλος δεν προτιμά την Premier League, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει δει έστω κι ένα μικρό καρέ του γηπέδου. Κι αυτό γιατί το ήταν το μέρος όπου έλαβε χώρα ένα από τα πιο δημοφιλή περιστατικά στα χρονικά του αθλήματος και της Αγγλικής λίγκας. Ο λόγος για την περίφημη κλωτσιά του Ερίκ Καντονά, με τον Γάλλο στράικερ να ορμά σε οπαδό των γηπεδούχων που του επιτέθηκε λεκτικά, σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Πάλας. Μέχρι σήμερα, οι θέσεις του γηπέδου βρίσκονται το ίδιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

ON THIS DAY: In 1995, Eric Cantona kung-fu kicked a fan during Man Utd's 1-1 draw vs Crystal Palace at Selhurst Park. pic.twitter.com/iBx0ChunMj