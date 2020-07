Λεβερκούζεν - Μπάγερν: Απίθανη γκάφα Χραντέτσκι και 50ο γκολ του Λεβαντόφσκι στη σεζόν! (vids)

Η σεζόν 2019/20 είναι εδώ και καιρό η κορυφαία στην καριέρα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και όσο συνεχίζεται, τόσο αυξάνει το κοντέρ. Ο μοναδικός Λέβα, έχοντας σπάσει ήδη το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε όλες τις διοργανώσεις (43 το προηγούμενο) και σε μια χρονιά στη Bundesliga (35), συνεχίζει ακάθεκτος και πλέον μετράει 50 τέρματα, μετά από αυτό που σημείωσε κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Στο 59' του τελικού Κυπέλλου, ο Πολωνός «killer» επωφελήθηκε από την κωμικοτραγική γκάφα του Λούκας Χραντέτσκι, ο οποίος «τρύπησε» και είδε τη μπάλα να περνάει τη γραμμή, κάνοντας το 0-3 για τη Μπάγερν που «κλείδωσε» τον τίτλο και το νταμπλ.

Δείτε το γκολ και τη γκάφα του Φινλανδού κίπερ:

O gol do Lewandowski e a falha bizonha do goleiro Hrádecký. pic.twitter.com/Fr6KN4LZuE

Lukas Hradecky, lad, what are you even thinking? @davidpreece12 @Keepers_Union pic.twitter.com/55rztK1kMH

— Andy Heaton (@Andrew_Heaton) July 4, 2020