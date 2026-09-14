Ο Έλληνας τερματοφύλακας της Καρμιώτισσας, Νίκος Γιαννακόπουλος, έκανε φανταστική απόκρουση στην αναμέτρηση με την Ομόνοια Αραδίππου.

Ο Νίκος Γιαννακόπουλος έπειτα από μια διετία στον Πανιώνιο μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό της Καρμιώτισσας και έχει πάρει τη φανέλα του βασικού τερματοφύλακα. Μάλιστα στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ομόνοια Αραδίππου ο Έλληνας κίπερ έκανε επέμβαση που μπορεί να χαρακτηριστεί κι ως η κορυφαία της αγωνιστικής.

Στο 83ο λεπτό ο Κέρτις Τζούνιορ ευνοήθηκε από τις κόντρες, έπιασε σουτ στην κίνηση, ο Αρκάς κίπερ έκανε ανάποδη κίνηση, όμως με φοβερή εκτίναξη απέκρουσε την μπάλα με το ένα χέρι και του είπε «όχι» με φανταστική επέμβαση.