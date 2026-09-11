Υπέγραψε σε ομάδα της Κύπρου ο Άγγελος Αργυρίου

Για πρώτη φορά στο εξωτερικό ο Άγγελος Αργυρίου, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Κύπρου.

Μακριά από την Ελλάδα, αλλά όχι και τόσο συνάμα, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άγγελος Αργυρίου, αφού ο νεαρός δεξιός μπακ ανακοινώθηκε από την Καρμιώτισσα της Κύπρου. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής, που έμεινε ελεύθερος από την Αναγέννηση Καρδίτσας το καλοκαίρι έχει στο παρελθόν περάσει από Πανιώνιο, Ατρόμητο, Ολυμπιακό και Αστέρα.

Με την κυπριακή ομάδα υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους.

Η ανακοίνωση της Καρμιώτισσας

Η Karmiotissa FC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 23χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή Άγγελο Αργυρίου.



Ο Άγγελος αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ και wing-back και ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την ενέργεια και τη δυναμική παρουσία του. Τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά τού επιτρέπουν να συνεισφέρει με συνέπεια τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι.



Παρά το νεαρό της ηλικίας του, διαθέτει ήδη σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Πανιώνιο, Ατρόμητο Αθηνών, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό Β’.



Την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα του Ολυμπιακού Β’, ξεχώρισε για τη δημιουργική του συνεισφορά, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως πρώτος σε ασίστ για την ομάδα του.



Άγγελε, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Karmiotissa FC!



Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!