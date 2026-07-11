Παίκτης της Νέας Σαλαμίνας θα είναι από τη νέα σεζόν ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να υπογράφει με τους Κύπριους συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Κάτοικος Κύπρου θα είναι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, με τον 36χρονο στόπερ να υπογράφει με τη Νέα Σαλαμίνα συμβόλαιο ενός έτους με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Έλληνας αμυντικός προέρχεται από μία γεμάτη χρονιά με τον ΟΦΗ, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο, ωστόσο επέλεξε να μη συνεχίσει να αγωνίζεται με τους Ομιλίτες αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ως ελεύθερος εξέτασε αρκετές επιλογές, όμως αποφάσισε να μετακομίσει στην Αμμόχωστο, με την κυπριακή ομάδα να εντάσσει στο ρόστερ της έναν πολύπειρο οπισθοφύλακα, με παραστάσεις από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον Ελλαδίτη κεντρικό αμυντικό Βασίλειο Λαμπρόπουλο.

Ο Βασίλειος Λαμπρόπουλος αποτελεί ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας, με πλούσια εμπειρία και σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στην πολυετή καριέρα του αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στην ΑΕΚ Αθηνών, την Deportivo La Coruña, τη VfL Bochum και, την τελευταία τριετία, στον ΟΦΗ.

Στον ΟΦΗ αποτέλεσε σημείο αναφοράς και ηγετική φυσιογνωμία για την ομάδα, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική της πορεία, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος 2025-2026.

Οι παραστάσεις του σε Super League (179 συμμετοχές), Bundesliga 1 & 2 (47 συμμετοχές) και La Liga 2 (17 συμμετοχές), όπως και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει ( 1 πρωτάθλημα και 3 κύπελλα Ελλάδος καθώς ένα πρωτάθλημα στην Β’ Κατηγορίας της Γερμανίας) είναι ενδεικτικά της εμπειρίας, της ποιότητας και της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης.

Καλωσορίζουμε τον Βασίλειο στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα».