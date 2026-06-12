Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης επέστρεψε από τη σύντομη περιπέπετειά του στην Βραζιλία και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο.

Μετά από εννέα μήνες στη Βραζιλία και τη Ρέμο, με την οποία έκανε 14 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ σε περισσότερα από 900 λεπτά, ο Παναγιώτης Ταχτσίδης επέστρεψε στην Ευρώπη.

Μπορεί να μην επανατραπίστηκε διαλέγοντας μία ομάδα από τη χώρα μας, ωστόσο ο 35χρονος Έλληνας μέσος δεν πήγε και πολύ μακριά, αφού υπέγραψε συμβόλαιο με την Καρμιώτισσα της Κύπρου.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί στην μεγαλόνησο, παρ' ότι στο παρελθόν έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες όπως η ΑΕΚ, η Τζένοα, η Τσεζένα, η Ελλάς Βερόνα, η Ρόμα, η Κατάνια, η Τορίνο, η Κάλιαρι, ο Ολυμπιακός, η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Λέτσε, η Αλ-Φάιχα, η Κχορ Φακάν και η Κλουζ.

Η ανακοίνωση της Καρμιώτισσας