Ταχτσίδης: Ανακοινώθηκε από τη Ρέμο
Πάικτης της Ρέμο είναι και με τη βούλα ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, αφού ο αλλοτε διεθνής Έλληνας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια με την ομάδα η οποία κέρδισε την άνοδό της από την τρίτη κατηγορία την περασμένη σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, 34 ετών, είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στον Βασιλιά του Αμαζονίου! Γεννημένος στη Ναύπλιο, Ελλάδα, ο αθλητής ύψους 1,93μ. έχει μια μακριά διαδρομή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με συμμετοχές σε ομάδες όπως η ΑΕΚ (ΕΛΛ), Ρόμα (ΙΤΑ), Κάλιαρι (ΙΤΑ), Ολυμπιακός (ΕΛΛ), Νότιγχαμ Φόρεστ (ΑΓΓΛ) και άλλες. Επιπλέον, έχει εκπροσωπήσει και την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας.
Καλώς ήρθες στον Όμιλο του Ρέμο, Παναγιώτη Ταχτσίδη!»
Tem reforço chegando no Baenão!— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) September 2, 2025
O meio-campista Panagiotis Tachtsidis, de 34 anos, é o mais novo reforço do Rei da Amazônia! Natural de Náplio, na Grécia, o atleta de 1,93m acumula uma longa trajetória no futebol europeu, com passagens por clubes como AEK (GRE), Roma (ITA),… pic.twitter.com/1lBemmSpPo
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.