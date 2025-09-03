Ταχτσίδης: Ανακοινώθηκε από τη Ρέμο

Την καριέρα του στη Ρέμο της Βραζιλίας θα συνεχίσει ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Πάικτης της Ρέμο είναι και με τη βούλα ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, αφού ο αλλοτε διεθνής Έλληνας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια με την ομάδα η οποία κέρδισε την άνοδό της από την τρίτη κατηγορία την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, 34 ετών, είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στον Βασιλιά του Αμαζονίου! Γεννημένος στη Ναύπλιο, Ελλάδα, ο αθλητής ύψους 1,93μ. έχει μια μακριά διαδρομή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με συμμετοχές σε ομάδες όπως η ΑΕΚ (ΕΛΛ), Ρόμα (ΙΤΑ), Κάλιαρι (ΙΤΑ), Ολυμπιακός (ΕΛΛ), Νότιγχαμ Φόρεστ (ΑΓΓΛ) και άλλες. Επιπλέον, έχει εκπροσωπήσει και την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας.

Καλώς ήρθες στον Όμιλο του Ρέμο, Παναγιώτη Ταχτσίδη!»

 

     

