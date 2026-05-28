Τέλος ο Γιούσης από την Καρμιώτισσα
Μετά από δύο χρόνια, ο Χρήστος Γιούσης αποχώρησε από την Κύπρο και την Καρμιώτισσα έχοντας δοθεί ενδιάμεσα δανεικός σε ΑΕΛ και Εθνικό Άχνας. Στις δύο τελευταίες ομάδες πέρασε τη φετινή σεζόν κάνοντας 10 συμμετοχές με την ΑΕΛ και 17 με τον Εθνικό Άχνας.
Με τους «βυσσινί» δεν μπόρεσε να σκοράρει, ωστόσο με τον Εθνικό κατόρθωσε να σημειώσει 8 τέρματα σε 16 αγώνες, έχοντας μάλιστα και 3 ασίστ στα περισσότερα από 1.400 λεπτά που πάτησε χορτάρι.
Στην Καρμιώτισσα στην οποία και ανήκε έκανε συνολικά 32 συμμετοχές σκοράροντας 9 γκολ και δίνοντας 4 ασίστ στο διάστημα που ανήκε σε κείνη.
Η ανακοίνωση της Καρμιώτισσας
🟠 Η #karmiotissafc ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Γιούση
Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή κάθε καλό τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο 🤝 #karmiotissafc 🧡
