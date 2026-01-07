Ανακοινώθηκε από ομάδα της Κύπρου ο Χρήστος Γιούσης
Ο Χρήστος Γιούσης αποχώρησε από την ΑΕΛ Novibet πριν από τρεις μέρες, όμως δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την φανέλα της Καρμιώτισσας, στην οποία και ανήκε. Εκείνος έλυσε την συνεργασία του με την ομάδα και υπέγραψε στον Εθνικό Άχνας μέχρι το καλοκαίρι.
Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν με την φανέλα των «βυσσινί» αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια παιζόντας για περισσότερα από 430 λεπτά.
Η ανακοίνωση του Εθνικού Άχνας
Ο Εθνικός Άχνας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Χρήστο Γιούση.
Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Welcome Home Believer!
