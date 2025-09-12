Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ισλανδού αμυντικού Χόρντουρ Μάγκνουσον βρίσκεται η Ανόρθωση σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τη Κυπριακή ιστοσελίδα «Kerkida.net», η Ανόρθωση Αμμοχώστου βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μία σημαντική μεταγραφή. Όπως αναφέρεται στο κείμενο είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Ισλανδό αμυντικό Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Μάλιστα ο 32χρόνος οπισθοφύλακας, που αγωνίστηκε για τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό, φαίνεται να είναι ήδη στη Κύπρο και ετοιμάζεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να γίνει και επίσημα παίκτης της «Κυρίας».

Ο Μάγκνουσον ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ρέκιαβικ, από εκεί πήγε στην Γιουβέντους προτού μετακομίσει στη Τσάμπιονσιπ για λογαριασμό της Μπρίστολ Σίτυ. Μετά και από ένα σύντομο πέρασμα στη Ρωσία οπού αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 2022 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό όπου και παρέμεινε μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι όταν και αποχώρησε ως ελεύθερος.

Με το τριφύλλι κατέγραψε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις πετυχαίνοντας και δύο γκολ. Παράλληλα ο Μάγκνουσον είναι και διεθνής με την Ισλανδία και μέχρι στιγμής μετράει 50 συμμετοχές.