Ο Κώστας Μανωλάς πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Πανναξιακού κόντρα στον Ηλυσιακό, με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο Πανναξιακός ήρθε όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, μετά τη νίκη του κόντρα στον Ηλυσιακό (2-0), για την 10η αγωνιστική της Γ' Εθνικής, με σκοπό τα μπαράζ που οδηγούν στη Superleague 2.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα, μετά από σέντρα του Ουζουνίδη, η οποία κατέληξε στα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα, Φουτράκη, ωστόσο ο δεύτερος βοηθός υπέδειξε πως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή της εστίας και έτσι το σκορ άνοιξε μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Κώστας Μανωλάς, χάρισε το δεύτερο γκολ στην ομάδα του, μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ εκτός περιοχής, η οποία πέρασε πάνω από το τείχος και κατέληξε στα δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο. Θυμίζουμε πως είναι το πρώτο γκολ με τη φανέλα του Πανναξιακού για τον 35χρονο στόπερ, ο οποίος αγωνίζεται σε αυτήν την ομάδα από τον Οκτώβριο του 2024, μετά από μεταγραφή από την ιταλική Σαλερνιτάνα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

Ηλυσιακός: Φουτράκης, Μανδαμαδιώτης, Βλασσόπουλος, Παναγιωτόπουλος (46′ Χριστόπουλος), Κιούσης (81′ Χαραλαμπίδης), Βαμβακούσης, Τσαγγάρης (65′ Βλασερός), Ρέτζο, Παρασκευόπουλος, Μάνος Β. (46′ Τσικλιτάς), Κυριαζής.

Πανναξιακός: Βρακάς, Δαλιανόπουλος, Τσιτσεκίδης (67' Καλαβρός), Μανωλάς, Λακριντής, Ουζουνίδης, Τσίκος, Σιόβας, Βαλέττας (81' Τριγώνης), Μελισσόπουλος (81' Δούμτσης), Νικολόπουλος (42' λ.τρ. Τουρατζίδης).