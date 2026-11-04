Ο Πανναξιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Φραντζέσκο, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα.

Ο Πανναξιακός είναι έτοιμος να γυρίσει την σελίδα, καθώς γνωστοποίησε, με ανακοίνωση του, την έναρξη της συνεργασίας του με τον Έλληνα προπονητή, Κώστα Φραντζέσκο.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος διαθέτει σημαντική διαδρομή στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της ομάδας που αγωνίζεται στη Γ΄ Εθνική και να την καθοδηγήσει στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανναξιακού:

«Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Κώστα Φραντζέσκο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου.

Ο Κώστας Φραντζέσκος διαθέτει σημαντική διαδρομή στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους με υψηλές αγωνιστικές απαιτήσεις και στόχους. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής UEFA Pro.

Η διοίκηση και σύσσωμη η οικογένεια του Πανναξιακού Α.Ο. καλωσορίζουν τον Κώστα Φραντζέσκο στον σύλλογο και του εύχονται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων».