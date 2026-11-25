Νέος προπονητής του Ιωνικού είναι με κάθε επισημότητα ο Ηλίας Κώτσιος, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση.

Τα ηνία του Ιωνικού αναλαμβάνει ο Ηλίας Κώτσιος, ο οποίος είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας της Νίκαιας σε μια δύσκολη καμπή της σεζόν.

Η ομάδα, που δεν διανύει σε καμία περίπτωση το καλύτερό της φεγγάρι, έκανε λόγο στην ανακοίνωσή της για την έλευση του νέου κόουτς και μια νέα αρχή. Μετά την ήττα από τη Δόξα Βύρωνα (2-0), ο Ιωνικός αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Καβάση και, ο Κώτσιος αναλαμβάνει τον ιστορικό σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ιωνικού, κόουτς!

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιωνικού Νίκαιας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ηλία Κώτσιο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Η έλευση του Ηλία Κώτσιου σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τον σύλλογό μας, με φιλοδοξίες, αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο προσανατολισμό προς την επίτευξη των στόχων μας.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή, οι εμπειρίες του, η γνώση του αθλήματος και η φιλοσοφία του αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη συνέχεια της προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει.

Με κοινό όραμα, πίστη στις δυνατότητες της ομάδας μας και απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και τη δυναμική του Ιωνικού, προχωράμε ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, συνέπεια και προσήλωση στον στόχο μας.

Η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος του Ιωνικού καλούνται να αποτελέσουν μία ενωμένη δύναμη, στηρίζοντας τη νέα αυτή προσπάθεια.

Καλωσορίζουμε τον Ηλία Κώτσιο στη μεγάλη οικογένεια του Ιωνικού και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στον πάγκο της ομάδας μας.

Καλώς ήρθες στη Νίκαια, κόουτς!

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΞΑΝΑ!»