Η Παναχαϊκή μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς την Πέμπτη (25/6) ολοκληρώθηκε και επίσημα η συμφωνία για την ανάληψη της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από επενδυτικό σχήμα του εξωτερικού.

Η Παναχαϊκή γυρίζει σελίδα, καθώς από την Πέμπτη (25/6) πέρασε και επίσημα σε νέα διοικητική εποχή. Όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση έπεσαν οι υπογραφές για την οριστική συμφωνία για την ανάληψη της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από επενδυτικό όμιλο του εξωτερικού.

Η εν λόγω συμφωνία, που εγκρίθηκε ομόφωνα, σηματοδοτεί μια νέα εποχή με τη νέα διοίκηση να αναλαμβάνει το management της ομάδας που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη Γ' Εθνική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με απόλυτο σεβασμό στην Ιστορία των 135 και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπεγράφη σήμερα η ομόφωνη και οριστική συμφωνία ανάληψης του Management διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος από ομάδα επενδυτών υπό την Εταιρεία «Southwest Holding», που έχει επικεφαλής τον Isitan Gun.

Στο χρονικό διάστημα των επίπονων διαπραγματεύσεων, οι εν λόγω επενδυτές επέδειξαν σχέδιο και εγγυήσεις, πείθοντας το Δ.Σ. ότι η ανάληψη του management εκ μέρους τους θα συμβάλει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα του Συλλόγου.

Η νέα Διοικητική ομάδα θέτει ως βασικούς στόχους την Οικονομική σταθερότητα, την Οργανωτική Αναβάθμιση και τη δημιουργία μιας Ανταγωνιστικής Ομάδας που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χιλιάδων φίλων της Παναχαϊκής εντός και εκτός Ελλάδας.

Με διαφάνεια, σοβαρότητα και την απόλυτη στήριξη όλων όσοι αγαπούν πραγματικά την Παναχαϊκή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ο Σύλλογος εκεί όπου Ιστορικά ανήκει.

Σήμερα ξεκινά μια νέα προσπάθεια. Με ενότητα, συνέπεια και πίστη στις δυνατότητες της ομάδας μας.

Η Παναχαϊκή ΑΛΛΑΖΕΙ σελίδα.

Όλοι μαζί για το Μέλλον που αξίζει στον τεράστιο και ιστορικό μας Σύλλογο».