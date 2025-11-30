Εθνικός, Δόξα Δράμας, Απόλλων Καλαμαριάς, Λαμία, Ζάκυνθος, Άρης Πετρούπολης φιγουράρουν στην κορυφή. Οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα στη Γ' Εθνική.

Σημαντικά ματς διεξήχθησαν στη Γ’ Εθνική και το ενδιαφέρον παραμένει μεγάλο.

Στον 1ο όμιλο, η Δόξα Δράμας επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ Δυτικού και ανέβηκε στην κορυφή, την ώρα που η Ξάνθη έβαλε τέλος στο αήττητο του Ηρακλή Θερμαϊκού και πλησίασε στον πόντο. Νέα απώλεια για τον Πανθρακικό.

Στον 2ο όμιλο, ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε το μεγάλο ντέρμπι με τη Βέροια και ανέβηκε στην πρώτη θέση, υποχρεώνοντας την ομάδα της Ημαθίας στην πρώτη ήττα της χρονιάς.

Στον 3ο όμιλο, η Λαμία επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Άρτας και επέστρεψε στην κορυφή, με Αστέρα Σταυρού και Τηλυκράτη να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής χάρη στις νίκες τους απέναντι σε Ανθούπολη και Άρη Φιλιατών.

Στον 4ο όμιλο, Ζάκυνθος και Πύργος συνέχισαν νικηφόρα απέναντι σε Πέλοπα Κιάτου και Θύελλα Πατρών, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ντέρμπι Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος.

Στον 5ο όμιλο, ο Άρης Πετρούπολης επικράτησε 1-0 του Αμαρυνθιακού, παραμένοντας πρώτος και αήττητος. Το ντέρμπι Νέας Αρτάκης – Νέας Ιωνίας έμεινε χωρίς σκορ.

Τέλος, στον 6ο όμιλο, ο Εθνικός πήρε σημαντικό τρίποντο με 1-0 απέναντι στον Ατσαλένιο και ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή, ενώ η Μύκονος είχε ακόμη μία απώλεια βαθμών.

1ος Όμιλος

Ηρακλής Θερμαϊκού-Ξάνθη 1-2

ΠΑΟΚ Δυτικού-Δόξα Δράμας 1-3

ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Πανθρακικός 1-0

Θερμαϊκός-Κιλκισιακός 0-1

Ορέστης Ορεστιάδας-Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-3

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Αετός Οφρυνίου 1-2

Βαθμολογία

1.Δόξα Δράμας 24

2. ΑΟ Ξάνθη 22

3.Ηρακλής Θερμαϊκού 22

4. Πανθρακικός 20

5. Αετός Οφρυνίου 17

6. Απόλλων Κρύας Βρύσης ΠΑΣ 16

------------------------------------------------------

7. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 14

8. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 13

9. Κιλκισιακός 10

10. Θερμαϊκός Θέρμης 9

11. ΠΑΟΚ Δυτικού 8

12. Ορέστης Ορεστιάδας 4

2ος όμιλος

ΑΕ Αλεξάνδρειας-Εορδαϊκός 0-1

Σαρακηνός-ΑΕ Ευόσμου 2-1

Ερμής Εξοχής-Αστέρας Καρδίτσας 5-1

ΦΣ Κοζάνη-Πιερικός 1-2

Ακρίτες Συκεών-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-1

Απόλλων Καλαμαριάς-Βέροια 2-0

Βαθμολογία

1. Απόλλων Καλαμαριάς 26

2. Βέροια 26

3. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 19

4. Ερμής Εξοχής 17

5. Εορδαϊκός 17

6. Πιερικός 16

--------------------------------------

7. ΑΕ Αλεξάνδρειας 14

8. Σαρακηνός 14

9. Αστέρας Καρδίτσας 12

10. Κοζάνη ΦΣ 11

11. Ακρίτες Συκεών 9

12. Ευόσμου ΑΕ 2

3ος όμιλος – 12η αγωνιστική

Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΠΟ Ελασσόνας 3-1

Πρόοδος Ρωγών-ΑΟ Τρίκαλα 1-1

Τηλυκράτης Λευκάδας-Άρης Φιλιατών 1-0

ΑΟ Ανθούπολη-Αστέρας Σταυρού 1-2

ΠΑΣ Λαμία-Αναγέννηση Άρτας 2-0

ΑΕ Λευκίμμης-Θεσπρωτός 3-1

Ρεπό: ΑΕΝ Σελεύκειας

Βαθμολογία

1. ΠΑΣ Λαμία 22

2. Αστέρας Σταυρού 21

3. Τηλυκράτης Λευκάδας 21

4. Άρης Φιλιατών 20

5. Τρίκαλα ΑΟ 19

6. Αναγέννηση Σχηματαρίου 16

------------------------------------------------

7. ΠΟ Ελασσόνας 16

8. ΑΕ Λευκίμμης 16

9. Αναγέννηση Άρτας 14

10. ΑΟ Ανθούπολη 12

11. Πρόοδος Ρωγών 10

12. ΑΕΝ Σελεύκειας 10

Θεσπρωτός -3

4ος όμιλος

Πέλοπας Κιάτου-ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-3

Πανθουριακός-Πανγυθεατικός 5-2

Θύελλα Πατρών-ΠΑΣ Πύργος 0-2

ΑΟ Λουτρακίου-Παναχαϊκή 2-2

Ερμής Μελιγούς-ΠΑΣ Κόρινθος 2-0

ΑΟ Μιλτιάδης-Παναιγιάλειος (Δευτέρα 1/12 – 15:00)

Βαθμολογία

1. Ζάκυνθος ΑΠΣ 28

2. Πύργος AFC 26

3. Παναιγιάλειος 25

4. Μιλτιάδης ΑΟ 19

5. Παναχαϊκή 14

6. ΑΟ Λουτρακίου 14

-------------------------------------------

7. Κόρινθος ΠΑΣ 13

8. Θύελλα Πατρών 12

9. Πέλοπας Κιάτου 12

10. Πανθουριακός 11

11. Ερμής Μελιγούς 6

12. Πανγυθεατικός 2

5ος όμιλος

ΑΕΡ Αφάντου-Δόξα Βύρωνα 0-1

ΑΣ Ρόδος-ΑΟ Καρύστου 0-3 α.α

Νέα Αρτάκη-Νέα Ιωνία 0-0

Άρης Πετρούπολης-Αμαρυνθιακός 1-0

Κένταυρος Βριλησσίων-Διαγόρας 0-1

Αστέρας Καισαριανής-Απόλλων Καλυθιών 3-3

Βαθμολογία

1. Άρης Πετρούπολης 25

2. ΑΟ Καρύστου 22

3. Νέα Ιωνία 22

4. Νέα Αρτάκη 18

5. Αστέρας Καισαριανής 16

6. Απόλλων Καλυθιών 15

-----------------------------------------------------

7. Διαγόρας Ρόδου 15

8. Αφάντου ΑΕΡ 13

9. Δόξα Βύρωνα 12

10. Αμαρυνθιακός 7

11. Κένταυρος Βριλησσίων 7

12. Ρόδος ΑΣ 5

6ος όμιλος

Σαρωνικός Αναβύσσου-ΑΕ Μυκόνου 0-0

Γιούχτας-ΑΟ Χαϊδαρίου 1-0

Γρανίτης-Ηλυσιακός 1-3

Εθνικός-Ατσαλένιος 1-0

Θύελλα Ραφήνας-Αίας Σαλαμίνας 0-0

Ιωνικός-Αστέρας Βάρης

Βαθμολογία

1. Εθνικός Πειραιώς 24

2. Αστέρας Βάρης 23

3. Μυκόνου ΑΕ 21

4. Σαρωνικός Αναβύσσου 19

5. Ατσαλένιος 19

6. Γιούχτας 17

-------------------------------------------------

7. Θύελλα Ραφήνας 17

8. Ιωνικός 16

9. Ηλυσιακός 11

10. Αίας Σαλαμίνας 10

11. Χαϊδαρίου ΑΟ 5

12. Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 0