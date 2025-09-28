Φουλ δράση και στους 6 ομίλους της Γ' Εθνικής, καθώς στους πέντε διεξήχθη η 2η αγωνιστική και στον τρίτο η 3η.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Γ' Εθνικής και στους 6 ομίλους έχουν ως εξής:

1ος όμιλος

ΠΑΟΚ Δυτικού – ΑΟ Ξάνθη 1-1

Θερμαϊκός Θέρμης – Ορέστης Ορεστιάδας 3-0

Ηρακλής Θερμαϊκού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 3-0

Κιλκισιακός – Ποσειδών Μηχανιώνας 0-0

Δόξα Δράμας – Αετός Οφρυνίου 2-1

Πανθρακικός – Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-0

2ος όμιλος

Σαρακηνός – Εορδαϊκός 1-2

Κοζάνη – Ακρίτες Συκεών 1-1

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Ερμής Εξοχής 0-3

Πιερικός – Απόλλων Καλαμαριάς 0-2

ΑΕ Ευόσμου – Βέροια 0-1

Αστέρας Καρδίτσας – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-3

3ος όμιλος (3η αγωνιστική)

ΠΟ Ελασσόνας – Αναγέννηση Άρτας 1-1

Άρης Φιλιατών – Τρίκαλα 1-0

Τηλυκράτης – Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-0

ΠΑΣ Λαμία – ΑΕ Νέας Σελεύκειας 2-1

Πρόοδος Ρωγών – Ανθούπολη 0-1

Θεσπρωτός – Αστέρας Σταυρού (1/10)

Ρεπό: ΑΕ Λευκίμμης

4ος όμιλος

ΑΟ Λουτρακίου – Ερμής Μελιγούς 2-1

Πανθουριακός – Θύελλα Πατρών 0-0

Παναχαϊκή – ΑΟ Μιλτιάδης 4-2

ΠΑΣ Πύργος – ΠΑΣ Κόρινθος 3-1

Πέλοπας Κιάτου – Πανγυθεατικός 2-1

ΑΠΣ Ζάκυνθος – Παναιγιάλειος ANABOΛΗ λόγω ακαταλληλότητας αγωνιστικού χώρου

5ος όμιλος

Ρόδος – Δόξα Βύρωνος 1-0

Άρης Πετρούπολης – Κένταυρος Βριλησσίων 2-0

ΑΕΡ Αφάντου – ΑΟ Νέας Αρτάκης 0-0

Αμαρυνθιακός – Εθνικός Αστέρας 0-1

ΑΟ Καρύστου – Απόλλων Καλυθιών 1-0

ΑΟ Νέας Ιωνίας – Διαγόρας Ρόδου 1-1

6ος όμιλος

Γιούχτας – ΑΕ Μυκόνου 1-2

Σαρωνικός Αναβύσσου – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας 1-0

Αστέρας Βάρης – Θύελλα Ραφήνας 4-2

Χαϊδάρι – Αίας Σαλαμίνας 0-2

Ηλυσιακός – Ατσαλένιος 1-2

Ιωνικός – Εθνικός 3-1