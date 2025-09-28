Γ' Εθνική: Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Γ' Εθνικής και στους 6 ομίλους έχουν ως εξής:
1ος όμιλος
ΠΑΟΚ Δυτικού – ΑΟ Ξάνθη 1-1
Θερμαϊκός Θέρμης – Ορέστης Ορεστιάδας 3-0
Ηρακλής Θερμαϊκού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 3-0
Κιλκισιακός – Ποσειδών Μηχανιώνας 0-0
Δόξα Δράμας – Αετός Οφρυνίου 2-1
Πανθρακικός – Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-0
2ος όμιλος
Σαρακηνός – Εορδαϊκός 1-2
Κοζάνη – Ακρίτες Συκεών 1-1
ΑΕ Αλεξάνδρειας – Ερμής Εξοχής 0-3
Πιερικός – Απόλλων Καλαμαριάς 0-2
ΑΕ Ευόσμου – Βέροια 0-1
Αστέρας Καρδίτσας – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-3
3ος όμιλος (3η αγωνιστική)
ΠΟ Ελασσόνας – Αναγέννηση Άρτας 1-1
Άρης Φιλιατών – Τρίκαλα 1-0
Τηλυκράτης – Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-0
ΠΑΣ Λαμία – ΑΕ Νέας Σελεύκειας 2-1
Πρόοδος Ρωγών – Ανθούπολη 0-1
Θεσπρωτός – Αστέρας Σταυρού (1/10)
Ρεπό: ΑΕ Λευκίμμης
4ος όμιλος
ΑΟ Λουτρακίου – Ερμής Μελιγούς 2-1
Πανθουριακός – Θύελλα Πατρών 0-0
Παναχαϊκή – ΑΟ Μιλτιάδης 4-2
ΠΑΣ Πύργος – ΠΑΣ Κόρινθος 3-1
Πέλοπας Κιάτου – Πανγυθεατικός 2-1
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Παναιγιάλειος ANABOΛΗ λόγω ακαταλληλότητας αγωνιστικού χώρου
5ος όμιλος
Ρόδος – Δόξα Βύρωνος 1-0
Άρης Πετρούπολης – Κένταυρος Βριλησσίων 2-0
ΑΕΡ Αφάντου – ΑΟ Νέας Αρτάκης 0-0
Αμαρυνθιακός – Εθνικός Αστέρας 0-1
ΑΟ Καρύστου – Απόλλων Καλυθιών 1-0
ΑΟ Νέας Ιωνίας – Διαγόρας Ρόδου 1-1
6ος όμιλος
Γιούχτας – ΑΕ Μυκόνου 1-2
Σαρωνικός Αναβύσσου – Γρανίτης Αγ.Μαρίνας 1-0
Αστέρας Βάρης – Θύελλα Ραφήνας 4-2
Χαϊδάρι – Αίας Σαλαμίνας 0-2
Ηλυσιακός – Ατσαλένιος 1-2
Ιωνικός – Εθνικός 3-1
