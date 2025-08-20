Η Λαμία ανακοίνωσε πως προπονητής της πρώτης ομάδας ανέλαβε ο Απόστολος Παπανικολάου, ο οποίος την τελευταία δεκαετία ήταν Επικεφαλής των τμημάτων Υποδομών του συλλόγου και κόουτς της Κ19.

Η Λαμία μετά τον υποβιβασμό της από τη Stoiximan Super League δεν κατάφερε να δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και συνεπώς η ερχόμενη σεζόν θα τη βρει να αγωνίζεται στη Γ' Εθνική.

Η ομάδα της Φθιώτιδας θα έχει στον πάγκο της ένα... δικό της άνθρωπο, τον Απόστολο Παπανικολάου, ο οποίος επί μια δεκαετία ήταν επικεφαλής των τμημάτων Υποδομών του συλλόγου και προπονητής της Κ19.

Η ανακοίνωση της Λαμίας

«Ο ΠΑΣ Λαμία 1964 ανακοινώνει ότι προπονητής της ομάδας μας για τη σεζόν 2025-2026 στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής θα είναι ο Απόστολος Παπανικολάου.

Ο κύριος Παπανικολάου ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α, ήταν τα τελευταία 10 χρόνια Επικεφαλής των τμημάτων Υποδομών της ΠΑΕ Λαμία στη Super League 1 και τη Super League 2 και προπονητής της Κ19 του συλλόγου, ενώ έχει διατελέσει στις δύο μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες Βοηθός Προπονητή της Α΄ ομάδας της Λαμίας και της Καλλονής. Επίσης στο παρελθόν έχει προπονήσει την ομάδα της Ιστιαίας και τον ΠΑΣ Λαμία με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής κερδίζοντας την άνοδο στη Γ΄ Εθνική κατηγορία τη σεζόν 2012-2013.

Οι άμεσοι συνεργάτες του προπονητή θα είναι:

Βοηθός Προπονητή: Γιώργος Ζαχαρόπουλος ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως πρώτος προπονητής στα τμήματα υποδομών της Λαμίας στη Super League 1.

Γυμναστής: Βασίλης Ευαγγελίου ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης στην ΠΑΕ Λαμία στη Super League 1, ενώ έχει εργαστεί και ως πρώτος προπονητής στα τμήματα υποδομών της Λαμίας στη μεγάλη κατηγορία.

Προπονητής Τερματοφυλάκων: Ανδρέας Ποσειδώνας Μωράτης, ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA C και στο παρελθόν έχει εργαστεί στη σουηδική SKOVDE FC, αλλά και σε ΑΟ Στυλίδας, Προμηθέα Στυλίδας και Νίκη Αγίας Παρασκευής.

Επίσης φροντιστής της ομάδας θα είναι ο Βαγγέλης Υφαντής

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στο έργο τους».