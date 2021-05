Οι «μπλε» του Λονδίνου ηττήθηκαν σε ακόμα έναν τελικό, βλέποντας την Λέστερ το απόγευμα του Σαββάτου να πανηγυρίζει μπροστά στους οπαδούς της στο «Γουέμπλεϊ» για το τελικό 1-0 που χάρισε στις «αλεπούδες» το πρώτο τους τρόπαιο στον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό.

Η Τσέλσι χάνοντας σταδιακά τις... παλιοσειρές της και αλλάζοντας πρόσωπα ώστε να διαφοροποιηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό το ρόστερ, έχει αρχίσει και γίνεται ομάδα που την κρίσιμη στιγμή... αδυνατεί ν' ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Την τελευταία εξαετία, έχει ηττηθεί στους 8 από τους 11 τελικούς που έχει παίξει, κερδίζοντας μονάχα το LeagueCup του 2015, το Κύπελλο του 2018 και το Europa League του 2019.

Μαζί με τα Community Shield οι ήττες σε τελικούς φτάνουν στο 73% (3/4), ενώ δίχως τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, πάλι το ποσοστό είναι στο 62%...

Chelsea have lost 8 of our last 11 finals since 2015.

2015 League Cup

2015 Community Shield

2017 FA Cup

2017 Community Shield

2018 FA Cup final

2018 Community Shield

2019 League Cup

2019 Europa League

2019 UEFA Super Cup

2020 FA Cup

2021 FA Cup

