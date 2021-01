Το «θαύμα» της Μαρίν στο φετινό FA Cup έληξε με ονειρικό τρόπο, έστω κι αν η Τότεναμ τη φιλοδώρησε με 5 γκολ στην έδρα της. Οι άνθρωποι του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ έζησαν πρωτόγνωρες στιγμές, τόσο βάσει απήχησης που είχε το ματς μέσω των 30.000 εισιτηρίων που πωλήθηκαν ηλεκτρονικά, όσο και για το ότι φιλοξένησαν τα αστέρια της Τότεναμ και του Ζοσέ Μουρίνιο.

Αυτό ίσχυσε φυσικά και για τους παίκτες που παρατάχθηκαν για τους γηπεδούχους, ανάμεσά τους και ο Τζέιμς Μπάριγκαν. Ο 22χρονος κεντρικός χαφ τα έβαλε με τους Σισοκό, Άλι και Γουάιτ και σίγουρα δεν είναι η κλασική περίπτωση ποδοσφαιριστή που συναντάς καθημερινά. Για να τα βγάλει πέρα και όπως ο ίδιος τονίζει, για να προσφέρει τα πάντα στη μικρή του κορούλα, το απόγευμα προπονείται με τη Μαρίν και τα πρωινά δουλεύει στον τομέα της συλλογής σκουπιδιών του Λίβερπουλ.

«Είναι πολύ εύκολο να συνδυάζω και τις δύο δουλειές, διότι αρχίζω νωρίς το πρωί στη συλλογή των σκουπιδιών και η προπόνηση της Μαρίν είναι τα βράδια. Δυσκολεύομαι κάποιες φορές, σίγουρα, γιατί είναι απαιτητική και κουραστική δουλειά, αλλά το κίνητρό μου είναι η 1 χρόνου κορούλα μου, ο,τι κάνω το κάνω για αυτήν.

«Πιστεύω ότι η δουλειά με έχει βοηθήσει ώστε να μετριάζω τον ενθουσιασμό μου, καθώς αποσπά την προσοχή μου από την ποδοσφαιρική πλευρά. Και πέρα απ’ αυτό, θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο είμαι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά», δηλώνει χαρακτηριστικά ο νεαρός μέσος, που είχε ξεκινήσει την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Γουίγκαν.

Marine A.F.C striker, James Barrigan has spent the week emptying bins.

Today he will face Jose Mourinho's Tottenham in the FA Cup

More here: https://t.co/njczN4K5hL pic.twitter.com/IaPWdc5hop

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 10, 2021