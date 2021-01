Η αναμέτρηση της Τότεναμ με την Μαρίν κρίθηκε από το 1ο ημίχρονο κι έτσι ο Ζοσέ Μουρίνιο έδωσε την ευκαιρία στον Άλφι Ντιβάιν να περάσει στο ματς και να γράψει ιστορία.

Σε ηλικία 16 χρονών και 162 ημερών, ο έφηβος εξτρέμ μπήκε αλλαγή στο 2ο ημίχρονο κι έγινε έτσι ο νεότερος που κάνει ντεμπούτο όλων των εποχών με τη φανέλα των Σπερς. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική πρωτιά. Ένα τέταρτο μετά την είσοδό του στο ματς, ο Ντιβάιν κατάφερε να πετύχει το 5ο γκολ της ομάδας του, με το οποίο άνοιξε λογαριασμό στην επαγγελματική του καριέρα και χρίστηκε επίσης ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του κλαμπ.

Δείτε το γκολ του ανερχόμενου Βρετανού:

At 16 years and 163 days old, Alfie Devine became Spurs' youngest ever player when he came on in the FA Cup against Marine AFC.

He became their youngest ever goalscorer six minutes later

( via @EmiratesFACup)pic.twitter.com/MGCCiM2wWA

— B/R Football (@brfootball) January 10, 2021