Μαρίν – Τότεναμ 0-5: Ο Βινίσιους επέβαλε την ποδοσφαιρική λογική (vids)

Η Μαρίν, η πρώτη ομάδα της όγδοης κατηγορίας (!) που φτάνει στους «64» του Κυπέλλου Αγγλίας, έζησε το όνειρό της και, για 24 λεπτά, κράτησε το μηδέν στην Τότεναμ. Στο 0-0, μάλιστα, είχε σουτ στο οριζόντιο δοκάρι με τον Νιλ Κέγκνι, ο οποίος εργάζεται full time ως υδραυλικός και το συνδυάζει με το ποδόσφαιρο.

Οι ηρωικοί ημί – επαγγελματίες, οι οποίοι ανακαίνισαν το γήπεδό τους (το οποίο έχει αριθμούς γύρω γύρω για να ξέρουν ποιο κουδούνι να χτυπήσουν αν η μπάλα πάει έξω!) με τις περίπου 90 χιλιάδες λίρες που πήραν για την ιστορική τους επιτυχία, λύγισαν φυσιολογικά κόντρα στην εναλλακτική ενδεκάδα που παρέταξε ο (καθισμένος σε καρέκλα, ελέω έλλειψης πάγκου) Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Κάρλος Βινίσιους να σημειώνει χατ – τρικ για το τελικό 3-0.

There are numbers around the Marine ground to show the groundsmen which house to run round to when the ball is kicked into their back garden pic.twitter.com/B5bYuUS09D

— Men in Blazers (@MenInBlazers) January 10, 2021