Champions League: Τροχαίο για τον Μουάνι, αλλά χωρίς τραυματισμό
Ο Kολό Μουανί ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα την Τρίτη, αλλά είναι «καλά», σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας, Τόμας Φρανκ. Ο επιθετικός αναμένεται να αγωνιστεί στον αγώνα της Τετάρτης με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο συμπαίκτης του, Ουίλσον Οντομπέρ, τον ακολουθούσε και το θετικό είναι πως δεν ενεπλάκη στο τροχαίο.
Μάλιστα, ο Γάλλος συμμετείχε στην ανοιχτή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Hotspur Way, στο Ένφιλντ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν τον Μουανί και τον Οντομπέρ δίπλα σε μια μαύρη Ferrari που είχε υποστεί ζημιά.
«Ο Μουάνι και ο Οντομπέρ είναι και οι δύο καλά. Όλοι όσοι εμπλέκονται στο ατύχημα είναι καλά. Δεν μίλησα ακόμη προσωπικά μαζί τους, αλλά το πρώτο μήνυμα είναι ότι είναι καλά. Θα ταξιδέψουν αργότερα και περιμένω πλήρως ότι και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα» τόνισε ο Φρανκ.
