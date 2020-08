Το πάρτι στα αποδυτήρια της Αρσεναλ και ο «GOAT» Ομπαμεγιάνγκ (vid)

Οι «κανονιέρηδες» θριάμβευσαν επί της Τσέλσι (2-1), κατέκτησαν το 14ο Κύπελλο της ιστορίας της και θα βγουν στο Europa League της ερχόμενης περιόδου.

Ολα αυτά ήταν αρκετά για να στηθεί ένα μικρό πάρτι στα αποδυτήρια της Αρσεναλ, αμέσως μετά το φινάλε του ματς, για να το γιορτάσουν.

Οπως φαίνεται και από το παρακάτω βίντεο, ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ήταν στο επίκεντρο, καθώς χάρη στο δικό του τέρμα, η ομάδα έφτασε στην πολυπόθητη κατάκτηση του τροπαίου. Μάλιστα, οι συμπαίκτες του, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στα αποδυτήρια, κατευθύνθηκαν προς αυτόν, κρατώντας μία φωτογραφία με κατσίκα.

Με αυτόν τον τρόπο, θέλησαν να δείξουν να χαρακτηρίσουν τον Γκαμπονέζο στράικερ, ως τον καλύτερο εν ενεργεία ποδοσφαιριστή του κόσμου. Από την πλευρά του, ο Ομπαμεγιάνγκ, αντέδρασε με ένα πλατύ χαμόγελο.

SAKA GETS A GOAT EMOJI UP ON AN IPAD AND MAITLAND-NILES HOLDS IT ABOVE AUBA’S HEAD

(via IG: bukayosaka87) pic.twitter.com/8nngogmMGy

— UberArsenal(@UberAFC) August 1, 2020