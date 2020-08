Η Ζενίτ τρόλαρε την Αρσεναλ για το... σπασμένο Κύπελλο (vid)

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ζενίτ, πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας. Ωστόσο, ο Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον ρώσικο σύλλογο, κατάφερε να σπάσει το βαρύτιμο τρόπαιο, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, για τη νίκη επί της Χίμκι.

Κάτι ανάλογο έγινε και στους πανηγυρισμούς της Αρσεναλ. Την ώρα που οι συμπαίκτες του Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, είχαν στηθεί πίσω από την πινακίδα των Κυπελλούχων και περίμεναν από εκείνον να υψώσει το τρόπαιο, αυτό γλίστρησε από τα χέρια του Γκαμπονέζου, έπεσε στο έδαφος και έσπασε στη βάση του!

Η Ζενίτ, με μυθική ανάρτηση συνεχάρη τους «κανονιέρηδες» και τόνισε πως γνωρίζει πως είναι να σπάει ένα Κύπελλο...

Hey @Arsenal we know that feel bro pic.twitter.com/PfjFq5gENY

— FC Zenit in English (@fczenit_en) August 1, 2020