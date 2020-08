Μαρτίνες: Ο τερματοφύλακας που περίμενε μια ζωή στην Αρσεναλ μπορεί επιτέλους να χαμογελάσει (pic & vids)

Ο Μικέλ Αρτέτα, χρησιμοποίησε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο βασικό σχήμα της ομάδας στον τελικό απέναντι στην Τσέλσι , μιας και ο Μπερντ Λένο, ήταν τραυματίας και δεν μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Αυτή ήταν και η πρώτη του συμμετοχή, ως βασικός στους «κανονιέρηδες» παρά το γεγονός ότι βρίσκεται για πολλά χρόνια στην ομάδα. Πριν από δέκα χρόνια, ο Αργεντινός πορτιέρε άφησε την οικογένειά του, για να πάει στην Άρσεναλ . Κύριος στόχος του, ήταν να βοηθήσει τους δικούς του ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, με τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνε στο Λονδίνο.

Κάθε καλοκαίρι, η διοίκηση έβαζε τον Μαρτίνες, στην λίστα με τους δανεικούς, μιας και κανένας προπονητής δεν τον υπολόγιζε στα βασικά του πλάνα. Παρ' όλα αυτά, ο 27χρονος γκολκίπερ, δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα και προσπαθούσε πάντα με σκληρή δουλειά, να πάρει μία ευκαιρία στην Αρσεναλ.

Στον τελικό του FA Cup, ο τεχνικός της ομάδας, Μικέλ Αρτέτα, δεν είχε στη διάθεσή του, τον Μπερντ Λένο με αποτέλεσμα να ρίξει στη μάχη, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Αυτός αφού ολοκλήρωσε με θετικό πρόσημο το ματς, στο τέλος πανηγύρισε πιο έξαλλα απ' όλους την κατάκτηση της κούπας.

​

Μάλιστα, μετά το φινάλε, ο πρωταγωνιστής του αγώνα, Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ λίγο πριν πραγματοποιήσει δηλώσεις, τον πλησίασε και τον αποθέωσε λέγοντας του χαρακτηριστικά «είσαι ο καλύτερος».

Ο Μαρτίνες με... σπασμένη φωνή τόνισε: «Δεν μπορώ να μιλήσω», στη συνέχεια αποχώρησε αδυνατώντας να αρθρώσει λέξη.

Αυτό το Κύπελλο ήταν κάτι παραπάνω για τον 27χρονο Αργεντινό τερματοφύλακα, Εμιλιάνο Μαρτίνες...

Just look how much the FA Cup win means to Arsenal keeper Emiliano Martinez #facupfinal #bbcfacup pic.twitter.com/ZL0WtYjj5f

— Match of the Day (@BBCMOTD) August 1, 2020