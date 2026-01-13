Η Μάκλσφιλντ πέτυχε ένα μικρό «θαύμα» αποκλείοντας την Πάλας από το Κύπελλο, με τον Σαμ Χίθκοουτ να επιστρέφει στο σχολείο που εργάζεται την Δευτέρα και να αποθεώνεται.

Η μικρή Μάκλσφιλντ της 6ης κατηγορίας του Αγγλικού πρωταθλήματος, έζησε το δικό της παραμύθι και έγραψε την δική της ποδοσφαιρική ιστορία το περασμένο σαββατοκύριακό, αποκλείοντας την εν ενεργεία κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας από την συνέχεια της διοργάνωσης, επικρατώντας με 2-1, σε έναν αγώνα που η ομάδα και οι φίλοι της δύσκολα θα ξεχάσουν ποτέ.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορικής, πλέον, βραδιάς ήταν ο Σαμ Χίθκοουτ. Ο 28χρόνος οπισθοφύλακας, ο οποίος στάθηκε «βράχος» στο κέντρο της άμυνας και κατέβαλε τα μέγιστα για να έρθει αυτή η μεγαλειώδης πρόκριση, όπως και οι περισσότεροι συμπαίκτες του δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά ερασιτέχνες, κάτι που σημαίνει πως πέρα από το ποδόσφαιρο διαθέτουν και μία δεύτερη εργασία.

Ο Σαμ για παράδειγμα, πέρα από ποδοσφαιριστής, είναι και δάσκαλος γυμναστικής σε δημοτικό σχολείο της πόλης του και η υποδοχή που του επιφύλασσαν οι μικροί μαθητές του την Δευτέρα (12/01) μετά τον αγώνα, ήταν συγκλονιστική.

Macclesfield’s Sam Heathcote played the full 90 minutes against Crystal Palace on Saturday; he was back at his day job today, teaching PE! 🤯 pic.twitter.com/wwhqFFGIkt January 12, 2026

Αναλυτικότερα, μαζεύτηκαν όλοι οι μαθητές του σε μία αίθουσα και με το που μπήκε μέσα άρχισαν να τον χειροκροτούν και να τον επευφημούν σαν ήρωα. O Χίθκοουτ στην συνέχεια «έβγαλε» έναν μικρό λόγο λέγοντας μεταξύ άλλων πως «Ήταν μία ομάδα που παίζει κάθε εβδομάδα στην Premier League», ενώ ένας άλλος συνάδελφος που βρισκόταν δίπλα του σημείωσε: «Έχουν 10 διεθνείς παίκτες, δηλαδή 10 παίκτες, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι στην χώρα τους στο ποδόσφαιρο και παρόλ'αυτά δεν μπόρεσαν να νικήσουν την ομάδα του κ.Χίθκοουτ», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τονίσει περαιτέρω το σπουδαίο αυτό κατόρθωμα της Μάκλσφιλντ, που σαν άλλος Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ.

Macclesfield’s Sam Heathcote, who's also a PE teacher, returned to his school as a hero this morning! 🤩👏 pic.twitter.com/ARh6EGYkpM January 12, 2026

«Ακόμα και τώρα δεν μπορώ να το ξεπεράσω για να είμαι ειλικρινής! Είναι περίεργο, αυτό είναι ίσως το κύριο πράγμα που νιώθω... Δεν περίμενα να επιστρέψω εδώ έχοντας κερδίσει. Τα παιδιά στο σχολείο μου μπορούν να πάρουν ένα μήνυμα από τη νίκη μας: το να εμφανίζονται, το να παραμένουν συγκεντρωμένα και να κάνουν τη δουλειά με συνέπεια μπορεί να φέρει τις στιγμές που ονειρεύονται πολύ πιο κοντά από ότι μπορούσαν ποτέ να φανταστούν», ήταν τα λόγια του νεαρού γυμναστή στην κάμερα του «BBC».