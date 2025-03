Με ποινή έξι αντί τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε από την FA ο τερματοφύλακας της Μίλγουολ, Λίαμ Ρόμπερτς, για την εγκληματική κλωτσιά με τις τάπες στο πρόσωπο του Ζαν-Φιλίπ Ματετά.

Η ακατανόητη ενέργεια του Λίαμ Ρόμπερτς με το εγκληματικό τάκλιν στο κεφάλι του Ζαν-Φιλίπ Ματετά με τις τάπες στην αναμέτρηση της Κρίσταλ Πάλας με την Μίλγουολ για το Κύπελλο Αγγλίας (01/03), έφερε την τιμωρία από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA).

Μάλιστα, αντί για τρεις αγωνιστικές που είχε αρχικά τιμωρηθεί, ο Ρόμπερτς είδε την ποινή του να αυξάνεται σε έξι παιχνίδια, μετά την παρέμβαση της Κανονιστικής Επιτροπής. Ο Ματετά είχε αποχωρήσει με οξυγόνο από το γήπεδο, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να κάνει 25 ράμματα στο αριστερό αυτί του, προτού πάρει τελικά το εξιτήριο.

Να σημειωθεί ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης Μάικλ Όλιβερ τέθηκε εκτός αγώνων για την επόμενη αγωνιστική της Premier League, επειδή δεν απέβαλε απευθείας τον Ρόμπερτς, παρά μόνο μετά την υπόδειξη του VAR. Ο γκολκίπερ της Μίλγουολ ζήτησε συγγνώμη από τον Ματετά δηλώνοντας παράλληλα συντετριμμένος για το συμβάν.

