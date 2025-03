Απίθανο σκηνικό στο «Σέλχαρστ Παρκ», εκεί όπου ένας θαρραλέος πλην αφελής οπαδός της Μίλγουολ κατέστησε τον εαυτό του βορά στις διαθέσεις των φίλων της Κρίσταλ Πάλας.

Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά... Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η ενέργεια ενός οπαδού της Μίλγουολ στο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ» για το FA Cup. Όντας εξαγριωμένος και... αχάμπαρος, ο συγκεκριμένος άνδρας κατευθύνθηκε ολομόναχος προς το μέρος της κερκίδας όπου βρίσκονταν εκατοντάδες αντίπαλοι φίλαθλοι αναζητώντας μπελάδες. Και τους βρήκε, αφού γρήγορα αρκετοί οπαδοί της Πάλας τον περικύκλωσαν και τον γρονθοκόπησαν άγρια, πριν οι άνθρωποι της ασφάλειας προλάβουν να επέμβουν!

maybe this Millwall fan has a fetish for getting stamped on by 10 men because he didn’t even leave it til kick off #onyourown #cpfc #millwall pic.twitter.com/UlQWVIsuCv