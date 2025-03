Εκτός αγώνων για την 28η αγωνιστική της Premier League τέθηκε ο Μάικλ Όλιβερ, αφού δεν απέβαλε σε πρώτο χρόνο τον τερματοφύλακα της Μίλγουολ για την εγκληματική κλωτσιά στον Ματετά στο Κύπελλο Αγγλίας.

Το ματς της Κρίσταλ Πάλας με την Μίλγουολ για τους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας (01/03) στιγματίστηκε από το δολοφονικό τάκλιν του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Λίαμ Ρόμπερτς, στον Ζαν-Φιλίπ Ματετά.

Το σοκαριστικό στιγμιότυπο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Νησί -και όχι μόνο- με το ποδοσφαιρικό κοινό να αναρωτιέται για ποιον λόγο ο διαιτητής της αναμέτρησης, Μάικλ Όλιβερ, δεν απέβαλε εξαρχής τον Ρόμπερτς, παρά μόνο μετά την παρέμβαση του VAR.

Απόρροια αυτού, ο Όλιβερ δεν θα διαιτητεύσει κάποια αναμέτρηση για την 28η αγωνιστική της Premier League το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (8-10/03), ενώ επίσης δεν θα είναι τέταρτος ρέφερι ούτε θα βρίσκεται στο VAR. Ωστόσο, έχει διοριστεί κανονικά για το παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με τη Λεβερκούζεν για τους «16» του Champions League την Τετάρτη (05/03, 22:00).

Ο Ματετά που αποχώρησε με φορείο και οξυγόνο από το γήπεδο, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις, πήρε εξιτήριο το ίδιο βράδυ έχοντας κάνει προηγουμένως 25 ράμματα πίσω από το αριστερό του αυτί.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο συγκεκριμένος διαιτητής έχει βρεθεί στο επίκεντρο για τις αποφάσεις του, όπως είχε γίνει και μετά την κόκκινη κάρτα που έδειξε στον Λιούις-Σκέλι στο Γουλβς-Άρσεναλ, με τον 40χρονο να τίθεται τότε υπό αστυνομική προστασία εξαιτίας σωρείας απειλών.

Referee Michael Oliver has not been appointed to a Premier League fixture this weekend after his decision to not initially send off Millwall goalkeeper Liam Roberts for a challenge that left Crystal Palace striker Jean-Philippe Mateta requiring 25 stitches.



Oliver has not been… pic.twitter.com/wArazhWamB