Καλά είναι τα νέα για την υγεία του Ζαν-Φιλίπ Ματετά, μετά την δολοφονική κλωτσιά που δέχθηκε στην αναμέτρηση της Κρίσταλ Πάλας με την Μίλγουολ, με τον ίδιο να στέλνει αισιόδοξο μήνυμα από το νοσοκομείο.

«Σοκ» τον ποδοσφαιρικό κόσμο έφεραν οι εικόνες της εγκληματικής κλωτσιάς που δέχθηκε ο Ζαν-Φιλίπ Ματετά από τον τερματοφύλακα της Μίλγουολ, Λίαμ Ρόμπερτς, στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Γάλλος επιθετικός των Αετών δέχθηκε αμέσως τις πρώτες βοήθειες μετά το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι του στο 6', προτού μεταφερθεί με φορείο και με την παροχή οξυγόνου έξω από τον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Από εκεί, ο ίδιος έστειλε καθησυχαστικό μήνυμα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας «είμαι καλά, ελπίζω να επιστρέψω πολύ σύντομα και πιο δυνατός από ποτέ».

Mateta just released this statement. Speedy recovery to him. 🙏❤️ pic.twitter.com/owI6eo78bG