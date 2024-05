Τεν Χαγκ: «Όταν ανέλαβα η Γιουνάιτεντ ήταν ένα χάλι, αν δεν με θέλουν θα κατακτήσω αλλού τρόπαια»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ έβγαλε... δόντια μετά την κατάκτηση του FA Cup και απάντησε με τον δικό του τρόπο στις φήμες που τον θέλουν εκτός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε εκδίκηση από τη Μάντσεστερ Σίτι και κατάφερε να διασώσει τη χρονιά στον τελικό του «Wembley», καθώς κατέκτησε το FA Cup κι εξασφάλισε ένα εισιτήριο για το Europa League της επόμενης περιόδου.

Επί εποχής Έρικ Τεν Χαγκ τα τρόπαια πλέον αυξήθηκαν στα δυο μετά το Carabao Cup του 2023, όμως η νίκη του στον τελικό ενδεχομένως να μην φανεί αρκετή για να τον κρατήσει τον πάγκο και την επόμενη σεζόν.

Αρκετά σενάρια άλλωστε είχαν τονίσει πριν από τον τελικό πως ο Έρικ Τεν Χαγκ θα απομακρυνθεί από την τεχνική ηγεσία ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, με τον Ολλανδό να απαντάει με τον δικό του τρόπο στη συγκεκριμένη φημολογία.

Ειδικότερα ο Τεν Χαγκ υπερασπίστηκε τη δουλειά του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και συνέχισε πως ακόμα κι αν τον διώξουν, εκείνος θα συνεχίσει να κατακτά τρόπαια σε διαφορετική ομάδα.

«Δυο τρόπαια σε δυο σεζόν και τρεις τελικοί, όχι κι άσχημα... Αν δεν με θέλουν πια (σ.σ στη Γιουνάιτεντ), θα πάω αλλού να κερδίσω τρόπαια. Αυτό κάνω σε όλη μου την καριέρα. Όταν ανέλαβα η Γιουνάιτεντ ήταν ένα χάλι. Βλέπετε την ομάδα να προοδεύει, τη βλέπετε να κερδίζει και να αγωνίζεται με μια ταυτότητα» τόνισε χαρακτηριστικά.

🚨 Ten Hag: “Two trophies in two seasons and three finals… not bad”.



“If they don’t want me anymore, I’ll go somewhere else and win trophies. That’s what I do”. pic.twitter.com/f1aK2IW6Hg