Αρκετοί οπαδοί της Γιουνάιτεντ απογοητεύτηκαν όταν η Κόβεντρι έκανε το 4-3 και αποχώρησαν από το «Γουέμπλεϊ», όμως όταν έμαθαν ότι το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR επέστρεψαν τρέχοντας στις θέσεις τους.

Απίστευτο κι όμως αληθινό, αρκετοί οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απογοητεύτηκαν όταν η Κόβεντρι σκόραρε το τέταρτο τέρμα της στον ημιτελικό του FA Cup και αποχώρησαν από το «Γουέμπλεϊ», παρόλα αυτά μόλις έμαθαν πως ακυρώθηκε μέσω VAR επέστρεψαν τρέχοντας στις θέσεις τους.

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε τον πανζουρλισμό που επικρατούσε έξω από το «Γουέμπλεϊ» και τους οπαδούς των Κόκκινων Διαβόλων να τρέχουν πίσω στις κερκίδες του γηπέδου, αμέσως μετά την ακύρωση του 4-3 της Κόβεντρι.

Man United fans were spotted sprinting back into Wembley after Coventry City's 121st-minute 'winner' was cancelled out by VAR 💨



(via @TomGoward) pic.twitter.com/C9up1aTWc8