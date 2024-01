Σάντερλαντ - Νιούκαστλ: Ένα ντέρμπι, ένα γήπεδο στολισμένο στα χρώματα του... εχθρού και χιλιάδες έξαλλοι οπαδοί!

Δύο οπαδικές βάσεις που διψούν για ένα σπάνιο ντέρμπι και μια απίθανη διοικητική γκάφα. Πώς η Σάντερλαντ κατάφερε να εξοργίσει τους φίλους της, λίγο πριν το μεγάλο ματς του FA Cup ανάμεσα στις Μαυρόγατες και τη Νιούκαστλ. (06/01 - 14:45).

Πιο ενδιαφέρον από τα ζευγάρια με... άρωμα Premier League, πιο κομβικό από το «λαμπερό» κυριακάτικο Άρσεναλ - Λίβερπουλ. Ανάμεσα σε όλα τα παιχνίδια του 3ου γύρου του FA Cup, δεσπόζει ένα σπουδαιότερο ματς, ένα ακόμα μεγαλύτερο ντέρμπι. Ο λόγος φυσικά για το Σάντερλαντ - Νιούκαστλ (06/01 - 14:45). Δύο... ορκισμένοι εχθροί έτοιμοι για το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν τους. Μαυρόγατες και Καρακάξες έχουν να διασταυρώσουν τα ξίφη τους επτά ολόκληρα χρόνια, διάστημα αποχής όμως, οποίο η φλόγα της αντιπαλότητάς τους μόνο φούντωνε. Κι έφτασε, λίγο πριν το μεγάλο παιχνίδι να... εκραγεί εξαιτίας της απίθανης γκάφας της διοίκησης της Σάντερλαντ. Ένα κωμικοτραγικό λάθος που έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά του pre-game, ένα ντέρμπι και χιλιάδες εξοργισμένοι οπαδοί.

Το χρονικό της αντιπαλότητας ανάμεσα σε Σάντερλαντ και Νιούκαστλ

Ας πάρουμε, ωστόσο, τα πράγματα από την αρχή. Δεν είναι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ, δεν έχει τη λαμπερή αύρα κανενός άλλου αγγλικού ντέρμπι. Το Νιούκαστλ - Σάντερλαντ όμως, είναι μια από τις πιο τεταμένες κόντρες στο Νησί. Μια κόντρα που έχει διατηρηθεί ολοζώντανη εδώ και δεκαετίες και έχει τις ρίζες της στον αγγλικό εμφύλιο πόλεμο του 17ου αιώνα.

Οι δύο ομώνυμες και γειτονικές πόλεις διχάστηκαν από τα οικονομικά τους συμφέροντα, όταν άρχισαν να «παλεύουν» για την εξαγωγή κάρβουνου. Ο Κάρολος Ά υποστήριζε το Νιούκαστλ και ανανέωνε το δικαίωμα της πόλης για μονοπώλιο του εμπορίου κάρβουνου, γεγονός που άναψε την πρώτη σπίθα. Η φλόγα δυνάμωνε, η αντιπαλότητα μεταφέρθηκε και στο ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Δεκάδες ντέρμπι γεμάτα μίσος, ξύλο, αποβολές, ενθουσιασμό, απογοήτευση και... μπόλικα επεισόδια. Ιδιαίτερο είναι δε, πως το Νιούκαστλ - Σάντερλαντ αποτελεί ένα από το πιο ισορροπημένο ντέρμπι στην Αγγλία. Αμφότερες μετρούν από 53 μεταξύ τους νίκες και 50 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Τα τελευταία χρόνια οι δύο σύλλογοι έχουν τραβήξει διαφορετικές πορείες και έχουν να τα... πουν από το 2016, όταν και συναντήθηκαν στην Championship. Επτά χρόνια αποχής είναι πολλά για ένα τέτοιο ντέρμπι και η δίψα είναι τεράστια.

Το γήπεδο της Σάντερλαντ στα χρώματα της... Νιούκαστλ

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα και την απίθανη γκάφα της διοίκησης των Μαυρόγατων. Οι φίλοι της Σάντερλαντ μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο ματς, αλλά πιθανότατα ακόμα προσπαθούν να ξεπλύνουν τη... σύγχυση και την οργή τους. Κι αυτό γιατί μέσα στο «ζέσταμα» του ντέρμπι έφτασαν να δουν το γήπεδό τους να στολίζεται στα χρώματα της Νιούκαστλ!

Περίπου 700 από τους 6000 συνολικά φίλους της Νιούκαστλ που θα κάνουν το σύντομο ταξίδι στη γειτονική πόλη, θέλησαν να προμηθευτούν τα πιο premium εισιτήρια που μπορούσαν. Φρόντισαν να πληρώσουν σχεδόν 700 ευρώ (!) και να κλείσουν τη θέση τους στις σουίτες του «Stadium of Light». Μόνο που οι άνθρωποι της Σάντερλαντ πήραν την έννοια της φιλοξενίας... λίγο πιο σοβαρά και προσπάθησαν να κάνουν τους εχθρούς τους να νιώσουν σαν το σπίτι τους. Πώς;

Στολίζοντας τις σουίτες του γηπέδου τους στα χρώματα της Νιούκαστλ! Και σαν να μην έφτανε αυτά στους τοίχους τους ζωγραφίστηκαν και διάφορα συνθήματα των Magpies, όπως το περίφημο «Howay the Lads» ή το «We Are United» και το «Keep the Black & White Flying High».

Οι σχετικές εικόνες διέρρευσαν στα social media, έγιναν αναμενόμενα viral και αφορμή καζούρας και η Σάντερλαντ γεύτηκε την... οργή των οπαδών της! Αφού συνειδητοποίησαν πως δεν πρόκειται για αστείο, ξέσπασαν με δημοσιεύσεις και σχόλια, τονίζοντας πως ο 26χρονος Γάλλος ιδιοκτήτης της ομάδας, Κιρίλ Λουί-Ντρεϊφού, δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτού του παιχνιδιού.

Οι αντιδράσεις τους μάλιστα πήραν τέτοιες διαστάσεις που η Σάντερλαντ χρειάστηκε να επέμβει και να απολογηθεί με δημόσια τοποθέτησή της! Ακόμα κι έτσι πάντως, φαντάζει απίθανο αυτή η γκάφα να... ξεχαστεί γρήγορα στις τάξεις των Μαυρόγατων.