Άλαν Σίρερ για το πέναλτι της Γιουνάιτεντ: «Όποιος λέει ότι είναι παράβαση, δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο»

Ξεκάθαρη θέση πήρε ο Άλαν Σίρερ, αναφορικά με το πέναλτι που κέρδισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον τελικό του FA Cup κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Τη διαφωνία του για το πέναλτι που κέρδισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του FA Cup με τη Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε ο Άλαν Σίρερ στο BBC, μετά το τέλος του αγώνα.

Η μπάλα βρήκε στο χέρι του Τζακ Γκρίλις, με τον Πολ Τίρνι να αποφασίζει μέσω της παρέμβασης του VAR να καταλογίσει πέναλτι, θεωρώντας πως το χέρι του Άγγλου δεν ήταν σε φυσιολογική θέση.

«Ξέρω τι λέει ο κανονισμός αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν είναι ποτέ πέναλτι μία τέτοια φάση. Αν χρειαστεί ας αλλάξουν τον κανονισμό γιατί αυτοί που κρίνουν μία φάση έτσι είναι ολοφάνερο ότι δεν έχουν παίξει ποτέ τους ποδόσφαιρο και είναι λάθος. Ότι και να συζητήσουμε δεν έχει νόημα. Όταν κάτι είναι εκτός λογικής οφείλουμε να το πούμε», αυτή ήταν η δήλωση του Άλαν Σίρερ στο BBC.

Hand ball according to the law but the law is f———— stupid!! #MNCMNU #FACupFinal