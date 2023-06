Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε μετά τη λήξη του τελικού του FA Cup ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος δάκρυσε πανηγυρίζοντας το Κύπελλο της Μάντσεστερ Σίτι.

Τον πήραν τα... ζουμιά τον Πεπ! Ο Καταλανός οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι στο νταμπλ, αφού οι Πολίτες «λύγισαν» τη Γιουνάιτεντ στον τελικό του FA Cup, και στους πανηγυρισμούς «έσπασε». Ο Γκουαρδιόλα εμφανίστηκε δακρυσμένος, αγκαλιάζοντας σφιχτά, μεταξύ άλλων, τον MVP του αγώνα, Ιλκάι Γκουντογκάν.

A second #EmiratesFACup title in his tenure 🏆🏆



Pep Guardiola was emotional at full-time pic.twitter.com/172PlA83xb