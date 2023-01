Ο ιδιοκτήτης της Ρέξαμ ή αλλιώς ο γνωστός... Deadpool, Ράιαν Ρένολντς, βρέθηκε στο γήπεδο της ομάδας για το ματς Κυπέλλου απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και έγινε ένα με την τοπική κοινότητα, δείχνοντας να το απολαμβάνει πολύ.

Αυτό που έχουν κάνει ο Ράιαν Ρένολντς και Ρομπ ΜάκΕλχενι στη Ρέξαμ είναι ξεχωριστό. Η ομάδα από τη National League ονειρεύεται ξανά και στο FA Cup έφτασε μια ανάσα από την τεράστια πρόκριση στους «16», αλλά έμεινε στο 3-3 με τη Σέφιλντ και θα τα πουν στον επαναληπτικό.

Ο πασίγνωστος ηθοποιός βρέθηκε στην Ουαλία για το σημαντικό παιχνίδι, μίλησε με τους φίλους των Κόκκινων Δράκων, μοίρασε αυτόγραφα και έδειξε να ευχαριστιέται όσο τίποτα τα γκολ της ομάδας του.